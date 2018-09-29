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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 01:02 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:02

متظاهر يقف في وجه قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة ضد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في العاصمة ماناغوا في 15 أيلول/سبتمبر 2018

فرّق عناصر من شرطة مكافحة الشغب بعنف السبت مسيرة خرجت في ماناغوا للمطالبة برحيل الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا.

وتلقّى لويس سيكيرا مصور الفيديو المتعاون مع وكالة فرانس برس ضربة بعقب البندقية على ساقه أثناء تغطيته الاحتجاج، فيما ألحقت قوات الأمن أضرارا بكاميرا تعود لصحافي آخر.

وروى سيكيرا "ضربني شرطي بعنف ببندقيته على ساقي اليُمنى أثناء محاولتي" مغادرة المنطقة.

وكانت شرطة مكافحة الشغب المدججة بالسلاح قد انتشرت في وقت باكر السبت عند دوّار في العاصمة ماناغوا حيث كان مقررًا أن تنطلق مسيرة حملت اسم "نيكاراغوا المتمرّدة".

ونظرًا الى انتشار الشرطة، قرر المتظاهرون بدء مسيرتهم في مكان أبعد بقليل، قبل أن تُلاحقهم دوريات، بحسب مشاهدات فرانس برس.

وقال فرنشيسكو ارياس المتظاهر البالغ الرابعة والخمسين من العمر لفرانس برس إنّ "الشرطيين بدأوا في إلقاء قنابل يدوية (تصم الآذان). هذا سوء استخدام (للسلطة). لكن مهما يفعل (سيتعيّن على الرئيس اورتيغا) مغادرة السلطة".

من جهتها قالت متظاهرة شابة فضلت عدم كشف هويتها "في ثوان معدودة، منعتنا شرطة مكافحة الشغب من المرور، وعندما حاولنا أن نعود أدراجنا، ضربونا".

ونفّذت قوات الأمن هذه العملية، في وقت قررت الشرطة الجمعة أن تعتبر التظاهرات التي يُنظّمها معارضو الحكومة "غير شرعية".

ويُواجه أورتيغا (72 عامًا) منذ خمسة أشهر موجة احتجاج اجتماعية غير مسبوقة من حيث حجمها في نيكاراغوا. لكنّها قُمعت بعنف منذ انطلقت في 18 نيسان/أبريل مطالبةً بمشروع لإصلاح الضمان الاجتماعي سرعان ما تم التخلّي عنه.

وأسفرت الأزمة حتى الآن عن أكثر من 320 قتيلاً و2000 جريح وتوقيف أكثر من 300 متظاهر.

وتتّهم المعارضة أورتيغا الذي يتولّى السُلطة منذ 11 عامًا، بإقامة ديكتاتوريّة طبعها الفساد والمحسوبية مع زوجته.

ويعتبر الرئيس من جهته أنّ المعارضين أعدّوا "انقلابًا" بمساعدة الولايات المتحدة، ووصف المتظاهرين المسجونين بأنهم "إرهابيون".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب