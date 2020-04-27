هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 11:26 م

أعلنت كبرى شركات الطيران الأميركية الاثنين عن تدابير صحية جديدة لحماية أفراد الطواقم والركاب من فيروس كورونا المستجد، مع بدء عدد من الولايات رفع القيود.

وفي مذكرة للموظفين اطلعت عليها فرانس برس، أفادت خطوط "دلتا" الجوية أنه اعتبارا من الثلاثاء، سيتعيّن على "جميع الموظفين والشركاء" ارتداء أقنعة واقية في حال لم يكن بمقدورهم المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وتوقفت رحلات جميع شركات الطيران منذ منتصف آذار/مارس مع التزام المسافرين المحتملين منازلهم بموجب إجراءات الإغلاق التي فرضت للتخفيف من تفشي الفيروس. وتم تعليق معظم الرحلات عبر الأطلسي بناء على أمر صدر من البيت الأبيض.

لكن خلال الأيام الأخيرة، بدأت ولايات أميركية عدة بينها جورجيا وتينيسي وتكساس وألاسكا وكولورادو تخفيف القيود على سكانها، وهو ما أثار القلق من احتمال زيادة حركة طيران الركاب في المستقبل القريب.

واتّجهت شركات الطيران كذلك لإلغاء عدة رحلات في الأسابيع الأخيرة لترشيد النفقات، عبر وضع مجموعات أكبر من الركاب على متن الطائرة ذاتها.

وتتوافق الأقنعة الإلزامية الواقية لأفراد الطواقم مع توصيات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" لمنع انتقال عدوى كوفيد-19.

وأفادت متحدثة باسم شركة "دلتا" فرانس برس "نشجّع كذلك بشدّة زبائننا على ارتداء الأقنعة وتوفيرها عند نوافذ بيع التذاكر والبوابات وعلى متن الطائرات".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية كذلك الاثنين أن موظفيها على متن الرحلات الوطنية والإقليمية سيرتدون الأقنعة اعتبارا من الأول من أيار/مايو.

وإضافة إلى ذلك، ستوفر الشركة معدّات واقية للركاب.

وأفادت في بيان أنه "منذ مطلع أيار/مايو، ستبدأ +أميريكان أيرلاينز" عملية توزيع معقّمات على شكل مناديل أو جل وأقنعة واقية على الزبائن".

وأضافت أن "نطاق ذلك سيتسع ليشمل جميع الرحلات طالما كانت الإمدادات والظروف التشغيلية تسمح بالأمر".

بدورها، ذكرت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد أيرلاينز" أنه بينما سيكون على جميع أفراد طاقمها ارتداء الأقنعة الواقية على متن الطائرات، إلا أن الأمر لن يكون إلزاميا بالنسبة للركاب.

وقال متحدث باسم الشركة لفرانس برس "نقترح بأن يمتثل الزبائن للتوجيهات الصادرة عن المسؤولين المحليين لديهم وإرشادات مراكز الوقاية التي توصي بتغطية الوجه في الأماكن التي يصعب فيها الالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وأضاف أن شركته "تتّخذ خطوات إضافية للحث على التباعد الاجتماعي جوا وعلى الأرض".

وتأتي الإعلانات بعد يوم على نشر رئيس "رابطة مضيفي الطيران" ساره نلسون تغريدة نددت فيها بالإجراءات الصحية المتساهلة على متن رحلات الطيران الأميركية.

- "يكفي!" -

ونشرت نلسون صورة تظهر طائرة مكتظة بالركاب في غياب تام للتباعد الاجتماعي بينما لم يرتد كثيرون منهم أقنعة واقية.

وكتبت "يكفي!" مضيفة "هكذا كان المشهد اليوم على رحلة مدتها أربع ساعات. إنه أمر غير مقبول".

وحضّت وزارتا الصحة والنقل على جعل ارتداء الأقنعة في المطارات وعلى متن الطائرات أمرا إلزاميا.

وأعلنت "أميريكان أيرلاينز" كذلك أنها ستكثّف إجراءاتها للتنظيف والتعقيم اعتبارا من الأسبوع الجاري.

وبدأت "يونايتد أيرلاينز" منذ نيسان/أبريل بتخصيص المقاعد على الرحلات بشكل تلقائي للمحافظة على التباعد الاجتماعي، بحسب المتحدث.

وقال "نتوقع تطبيق تغييرات إضافية مؤقتة في سياساتنا بشأن (...) الجلوس في الطائرة وإدخال تعديلان كذلك على عملية الصعود على متن الطائرة".

وستحد "يونايتد" على وجه الخصوص خاصية اختيار المقاعد وستسمح بصعود أعداد أقل من المسافرين في الوقت ذاته لمنع الازدحام.

وستطبق هذه السياسات حتى 31 أيار/مايو.

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