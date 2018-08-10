شركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية (سيول)
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تحميل الفحم الكوري الشمالي في ميناء راسون بكوريا الشمالية في صورة من الارشيف تعود الى تشرين الثاني/نوفمبر 2017.(afp_tickers)
أعلنت الجمارك الكورية الجنوبية الجمعة ان ثلاث شركات كورية جنوبية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية في انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
وأوضح مسؤول في الجمارك أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي استوردت الى الجنوب عبر روسيا بين نيسان/ابريل وتشرين الاول/اكتوبر 2017. وأوضح أن "كل سفينة يشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الابحار وحظر دخولها الى الموانىء الكورية الجنوبية".
وأفادت الجمارك في بيان نشر في ختام تحقيق استمر عشرة أشهر أن حمولة الفحم نقلت أولا إلى روسيا حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة الى كوريا الجنوبية.
وأوضح البيان ان "الجمارك حددت سبع مخالفات اجرامية وستبلغ السلطات القضائية بحالات ثلاثة أفراد وثلاث شركات لكي تطلب توجيه التهم اليهم".
ويأتي الاعلان عن انتهاكات محتملة للعقوبات بعد أسبوع على نشر تقرير للأمم المتحدة يتهم الشمال بمخالفتها عبر مواصلة تصدير الفحم والحديد وبضائع أخرى كورية شمالية درت ملايين الدولارات على نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.
والسنة الماضية اعتمد مجلس الامن الدولي سلسلة قرارات لحظر صادرات المواد الاولية الكورية الشمالية بهدف قطع موارد النظام المعزول من العملات الصعبة فيما يواصل برامجه للاسلحة النووية.
ويسود هدوء ملحوظ في شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة اثر لقاءين عقدا بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان والزعيم الكوري الشمالي والقمة التاريخية ايضا بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكيم جونغ اون في سنغافورة.
وخلال تلك القمة، تعهد كيم بالعمل من أجل نزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، في صيغة فتحت المجال امام عدة تفسيرات متفاوتة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب