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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 05:47 ص 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:47

تحميل الفحم الكوري الشمالي في ميناء راسون بكوريا الشمالية في صورة من الارشيف تعود الى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. (afp_tickers)