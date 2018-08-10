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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 10:38 ص 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:38

تحميل الفحم الكوري الشمالي في ميناء راسون بكوريا الشمالية في صورة من الارشيف تعود الى تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

أعلنت سيول الجمعة ان ثلاث شركات كورية جنوبية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية في انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ في آب/اغسطس 2017.

وأوضح مسؤول في ادارة الجمارك الكورية الجنوبية أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي استوردت الى الجنوب عبر روسيا بين نيسان/ابريل وتشرين الاول/اكتوبر 2017.

وإلى جانب خرق القانون الكوري الجنوبي فان بعض الشحنات تنتهك كما يبدو قرارات الامم المتحدة. فقد حذرت إدارة الجمارك من أن "كل سفينة يشتبه في أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الابحار وحظر دخولها الى الموانىء الكورية الجنوبية".

وأفادت الجمارك في بيان نشر في ختام تحقيق استمر عشرة أشهر أن حمولة الفحم نقلت أولا إلى روسيا حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة الى كوريا الجنوبية.

وفي حالة ثانية، تم نقل الفحم المستورد من كوريا الشمالية الى مرفأ خولمسك الروسي حيث جرى تمويهه على انه فحم الكوك الذي لا يتطلب شهادات منشأ" قبل تحميله على سفن متجهة الى كوريا الجنوبية.

وأوضح البيان ان "الجمارك حددت سبع مخالفات اجرامية وستبلغ السلطات القضائية بحالات ثلاثة أفراد وثلاث شركات لكي تطلب توجيه التهم اليهم".

وأضاف "من الضروري الاخذ بالاعتبار تواريخ صدور قرارات الامم المتحدة لتحديد ما اذا كانت هذه الانشطة تعتبر انتهاكات".

- صفقة في هونغ كونغ-

يأتي الاعلان عن انتهاكات محتملة للعقوبات بعد أسبوع على نشر تقرير للأمم المتحدة يتهم الشمال بمخالفتها عبر مواصلة تصدير الفحم والحديد وبضائع أخرى كورية شمالية درت ملايين الدولارات على نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

والسنة الماضية اعتمد مجلس الامن الدولي سلسلة قرارات لحظر صادرات المواد الاولية الكورية الشمالية بهدف قطع موارد النظام المعزول من العملات الصعبة فيما يواصل برامجه للاسلحة النووية.

وواصلت كوريا الشمالية الحصول على عائدات من صادراتها غير المشروعة وخصوصا الحديد والصلب الى الصين والهند ودول اخرى ما در عليها نحو 14 مليون دولار من تشرين الاول/اكتوبر حتى آذار/مارس الماضي.

وكشفت الجمارك الكورية الجنوبية ايضا عن تجارة سبائك حديد من قبل اشخاص مشتبه بهم الى شار كوري جنوبي عبر شركة واجهة يوجد مقرها في هونغ كونغ. وتم الدفع للاشخاص المشتبه بهم عبر الفحم وليس نقدا لدورهم في مساعدة النظام المعزول بتصدير منتجاته.

ويسود هدوء ملحوظ في شبه الجزيرة الكورية منذ مطلع السنة اثر لقاءين عقدا بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان والزعيم الكوري الشمالي والقمة التاريخية ايضا بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكيم جونغ اون في سنغافورة.

وخلال تلك القمة، تعهد كيم بالعمل من أجل اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، في صيغة فتحت المجال امام عدة تفسيرات متفاوتة.

لكن بيونغ يانغ لم تقم بأي إجراء مؤكد ونددت بالمطالب "الاحادية الجانب" من قبل الولايات المتحدة وأساليبها.

وحضت روسيا والصين مجلس الامن الدولي على تخفيف العقوبات كبادرة ايجابية تزامنا مع جهود الحوار التي تقوم بها كوريا الشمالية وقيامها بوقف اطلاق الصواريخ.

لكن واشنطن حثت المجموعة الدولية على ابقاء اكبر قدر من الضغط على كوريا الشمالية لارغامها على التخلي عن ترسانتها الذرية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب