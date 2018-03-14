شركة روسية توقع عقدا لتطوير حقلين نفطيين في ايران
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير النفط الايراني بيجان نامادار زنغانه يدلي بتصريح صحافي بعيد التوقيع على اتفاق نفطي مع شركة روسية في الرابع عشر من اذار/مارس 2018(afp_tickers)
وقعت ايران مع شركة زاروبزنفت الروسية الاربعاء عقدا في طهران بقيمة 742 مليون دولار لزيادة انتاج النفط في حقلين غربي البلاد.
وستقوم الشركة الروسية بالتعاون مع شركة دانا اينرجي الايرانية الخاصة بتطوير حقلي ابان وبايدار الواقعين في محافظة ايلام قرب الحدود العراقية لزيادة انتاجهما من 36 الف برميل يوميا حاليا الى 48 الف برميل يوميا.
وقال وزير النفط الايراني بيجان نامادار زنغانه خلال حفل التوقيع على الاتفاق ان "زيادة انتاج هذين الحقلين ستجلب لايران نحو اربعة مليارات دولار" خلال الاعوام العشرة القادمة.
من جهته قال مدير الشركة الوطنية الايرانية للنفط علي كاردور "انه العقد الاول مع شركة روسية. على المستوى السياسي ان العلاقات مع روسيا في افضل حال، الا انها لم تصل الى المستوى نفسه في المجال الاقتصادي".
وتقدم ايران وروسيا الدعم للرئيس السوري بشار الاسد، كما عززتا علاقاتهما خلال السنوات القليلة الماضية.
واضاف كاردور ان روسيا، المنتج الكبير للنفط، تملك "خبرة كبيرة" في مجال استكشاف النفط والانتاج في الحقول.
ويتزامن هذا الاتفاق مع تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق الدولي الموقع مع ايران بشأن ملفها النووي عام 2015.
والاتفاق النفطي الذي وقع الاربعاء هو الثاني الذي يوقع مع شركة اجنبية في قطاع الطاقة منذ توقيع الاتفاق الدولي النووي مع ايران.
ففي تموز/يوليو 2017 وقعت شركة توتال الفرنسية التي كانت على راس كونسورسيوم دولي عقدا في مجال الغاز بلغت قيمته 4،8 مليارات دولار رغم ضغوطات واشنطن.
واصبحت توتال بذلك اول شركة غربية كبيرة تعمل في مجال النفط والغاز تعود الى ايران منذ رفع العقوبات الدولية عن هذا البلد في كانون الثاني/يناير 2016.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب