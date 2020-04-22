هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 10:44 ص

برج خليفة في دبي مضاء بعبارة "ابقوا في المنزل" في 24 آذار/مارس 2020

أعلنت شركتا الإتصالات الإماراتيتان الأربعاء عن تراجع في أرباح الربع الأول الصافية من العام 2020 بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد.

وقالت "مجموعة اتصالات" الموحدة وهي أكبر شركة اتصالات عربية، إن أرباحها الصافية للأشهر الثلاثة الأولى من العام تراجعت بنسبة 1,5 بالمئة لتصل إلى 593,7 مليون دولار بسبب تحديات غير مسبوقة في السوق مع تفشي فيروس كورونا.

من جهتها، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) أن ارباحها الصافية في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس ، تراجعت 21% مقارنة بالعام الماضي لتصبح 97 مليون دولار.

وفي "اتصالات" التي تملك فيها حكومة أبو ظبي حصة أغلبية، 150 مليون مشترك منهم 133 مليونا في المغرب ومصر وباكستان والإمارات. وتعمل أيضا في عدة دول أفريقية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "اتصالات عبيد حميد الطاير في بيان "جاء أداء اتصالات خلال الربع الأول ليعكس مرونة في التعامل مع تحديات السوق، ومع الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي".

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