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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يوليو, 2014 10:06 ص 08 يوليو 2014 - آخر تحديث - 10:06

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في انقرة في الاول من تموز/يوليو 2014 (afp_tickers)