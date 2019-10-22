هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 06:37 م

صورة عن صفحة قوات الردع الليبية على فيسبوك بتاريخ 23 أيار/مايو 2017 لهاشم العبيدي شقيق منفذ هجوم في مانشستر في عام 2017

نفى الثلاثاء هاشم العبيدي شقيق منفّذ هجوم مانشستر في العام 2017 التّهم الموجّهة إليه بارتكاب 22 جريمة قتل على صلة بالاعتداء.

وكان شقيقه سلمان قد فجّر نفسه عند مخرج قاعة كبرى للحفلات في مانشستر في شمال غرب إنكلترا، كانت تحيي فيها مغنية البوب الأميركية أريانا غراندي حفلاً موسيقيا في 22 أيار/مايو 2017.

وقتل في الاعتداء 22 شخصا وجرح 260 آخرون.

ومثل هاشم العبيدي أمام محكمة "أولد بايلي" في لندن، المحكمة المركزية للجنايات في لندن.

ونشأ العبيدي في مانشستر وتوجّه إلى ليبيا قبل الاعتداء.

وأوقف المتّهم البالغ 22 عاما في طرابلس وتم تسليمه إلى بريطانيا في تموز/يوليو من العام الحالي.

واستغرق العبيدي ست دقائق للرد على 22 تهمة قتل بأنه غير مذنب.

وأودع قيد التوقيف الاحتياطي في سجن بيلمارش المشدد الحراسة في جنوب شرق لندن.

وستبدأ محاكمته في 13 كانون الثاني/يناير بعدما أرجئت من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المتوقّع أن تستمر ثمانية أسابيع.

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