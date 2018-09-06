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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 08:30 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:30

موفد الأمم المتحدة الخاص الى اليمن مارتن غريفيث خلال مؤتمر صحافي في جنيف في الخامس من ايلول/سبتمبر 2018

تحوم الشكوك حيال انعقاد محادثات السلام بين الاطراف اليمنيين في جنيف الخميس اثر تهديد المتمردين الحوثيين بعدم المشاركة اذا لم تتم تلبية شروطهم ورد الحكومة بامهالهم 24 ساعة للحضور في وقت يبذل موفد الامم المتحدة مارتن غريفيث جهودا للتوسط بينهم.

واتّهم المتمردون الأمم المتحدة بالتنصل من الاتفاق المتعلّق بظروف مشاركتهم في مشاورات السلام، مؤكدين أنهم سيتوجهون الى جنيف بعد ان يتم تأمين طائرة عمانية تقل وفدهم وعددا من الجرحى، وبعد منحهم ضمانات بالعودة الى صنعاء.

وترعى الامم المتحدة في جنيف مشاورات جديدة بين أطراف النزاع اليمني في محاولة للتفاهم حول إطار لمفاوضات سلام تنهي الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية الذي يشهد أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم.

وكان من المفترض ان تبدأ هذه المحادثات الخميس، لكن وفد الحوثيين لم يتمكن من مغادرة صنعاء، ما دفع بالموفد الأممي مارتن غريفيث الى تأجيل المشاورات التي من المحتمل أن تبدأ الجمعة.

وأكد عضو وفد التمرد الحوثي حميد عاصم عبر الهاتف لوكالة فرانس برس "نحن جاهزون للسفر لكن الامم المتحدة لم تف بوعودها التي اتفقنا عليها".

وقال "لدينا جرحى في عُمان نريدهم أن يعودوا الى صنعاء، ولدينا جرحى في صنعاء نريد ان ننقلهم معنا الى عُمان وهذا تم الاتفاق عليه"، مضيفا كذلك "لم نحصل حتى الان على أي ضمانات لعودتنا الى صنعاء".

وتابع "حتى نذهب إلى جنيف يجب أن تأتي طائرة عمانية وتقل الوفد والجرحى ويتم منحنا ضمانات بعودتنا الى صنعاء. إذا وافقوا، نحن جاهزون للذهاب، واذا لم يوافقوا، فنحن في صنعاء ومستعدون دائما للسلام".

وقال عاصم ان التحالف "يرفض اعطاء تصريح للطائرة بسبب الجرحى".

ويفرض التحالف العسكري قيودا على الحركة في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين، ويسمح لطائرات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية فقط بان تحط في المطار وتغادره.

لكن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أكد في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية" ان التحالف "أعطى تصريحا لطائرة ميليشيات الحوثي المتوجهة إلى محادثات جنيف"، مضيفا "قدّمنا كافة التسهيلات من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف اليمنية".

في غضون ذلك، أمهل وفد الحكومة اليمنية لمحادثات السلام المتمردين الحوثيين مدة 24 ساعة للحضور الى سويسرا والا فإن الوفد "سيغادر".

وبعد طرح التمرد مجموعة من الشروط للمشاركة في محادثات جنيف، ومنح وفد الحكومة المتمردين مهلة 24 ساعة للحضور، قال غريفيث في بيان أنه "يأمل في أن يرى وفد صنعاء (المتمردين) حاضرا (في جنيف) لتسريع العملية السياسية".

وشدد الموفد الخاص مجددا على "أهمية التوصل لحل سياسي شامل للنزاع في اليمن" قائلا إن "الشعب اليمني، الذي يعيش في ظروف أمنية واقتصادية وإنسانية صعبة للغاية، يأمل في إيجاد تسوية سريعة للنزاع".

وكان مجلس الأمن الدولي حض الأربعاء الأطراف اليمنيين على "القيام بخطوة أولى نحو نهاية النزاع".

لكن آمال الأطراف اليمنيين متواضعة للغاية حتى أن غريفيث أكد أن الأمر لا يعدو كونه "مشاورات" بهدف "وضع أسس المفاوضات الرسمية التي ستبدأ لاحقا".

وفي مؤشر إلى الهوة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من ايران، ليس مقررا عقد لقاءات مباشرة خلال هذه المباحثات.

- "اجراءات ثقة" -

وأوضح الموفد الأممي أن أحد تحديات هذه المشاورات في حال انعقادها هو محاولة بناء "إجراءات ثقة" بين الأطراف مثل تلقيح الأطفال وتبادل السجناء، معتبرا أن "ثمة فرصة لتقدم ملموس" على هذا الصعيد.

وغريفيث هو الوسيط الثالث الذي يخوض في الملف اليمني الشائك.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

منذ التدخل السعودي، قتل في اليمن نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، بينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي وحده. وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة.

وحتى الآن لا يزال الأطراف اليمنيون على مواقفهم. ويتمسك التحالف بقيادة السعودية والقوات الموالية للحكومة اليمنية التي يدعمها، بالقرار الرقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يعترف ب"شرعية" الرئيس عبد ربه منصور هادي ويفرض انسحاب الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم الثقيلة.

ويطالب الحوثيون من جهتهم بـ"وقف العدوان السعودي الإماراتي" قبل أي تنازل.

بورز.ابو/اع/ب ق

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