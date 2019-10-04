هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2019 09:07 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يغادر مركز للفنون في فلوريدا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

يستعد الديموقراطيون في مجلس النواب الذين فتحوا تحقيقا لعزل الرئيس دونالد ترامب للاستماع الجمعة لشهادة عنصر في الاستخبارات الأميركية فيما بدأت تتكشف أدلة جديدة كيف ضغط ترامب على أوكرانيا لمساعدته في إعادة انتخابه.

وترامب متّهم بالضغط على زيلينسكي للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية قدرها 400 مليون دولار، في فضيحة تهزّ البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة العدل وأدت إلى فتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس الأميركي.

وفيما يستعد الكونغرس لسماع شهادة المفتّش العام لأجهزة الاستخبارات الأميركيّة مايكل اتكينسون، لا يزال البيت الأبيض تحت وطأة نشر رسائل نصّية تظهر أن المبعوث الأميركي الخاص لكييف طلب فتح تحقيق بخصوص نجل بايدن.

وتظهر الرسائل التي نشرها النواب الديموقراطيون أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر كتب لأندري يرماك، كبير معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متعهّداً بترتيب زيارة إلى واشنطن للرئيس الأوكراني الجديد مقابل فتح التحقيق.

وكتب فولكر في رسالة بتاريخ 25 تموز/يوليو "وصلني من البيت الأبيض -- إذا أقنع الرئيس ز (زيلينسكي) ترامب بأنه سيحقق +ليعرف حيثيات ما حصل+ في 2016، سنحدد تاريخًا لزيارة إلى واشنطن. حظاً سعيداً".

واتُّهم ترامب بالضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق بالفساد بحق بايدن في اتصال جرى في وقت لاحق من اليوم ذاته عبر جعل هذه الخدمة شرطًا لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وكان عميل الاستخبارات المذكور قدّم بلاغاً رسمياً في الثاني عشر من آب/اغسطس إلى المفتّش العام لأجهزة الاستخبارات اتكينسون الذي اعتبر بدوره أنّ المسألة حسّاسة بما يكفي لإبلاغ الكونغرس بها بشكل عاجل.

وقال النائب الديموقراطي ايريك سوالويل بعد سماع شهادة فولكر لثماني ساعات "لدينا أدلة وفيرة الآن أنّ الرئيس زيلينسكي كان يتعين عليه التحقيق في انتخابات 2016 وفي أسرة بايدن إذا أراد أن يحصل على لقاء" مع ترامب.

- أمر "لا يتعلق بالسياسة" -

ومن غير القانوني على مواطن أميركي السعي للحصول على مساعدة اجنبية في انتخابات محليّة، بغض النظر عن الحافز لفعل ذلك.

وأثارت الفضيحة غضب ترامب الذي عبر عن ذلك منفعلاً خلال عدد من اللقاءات العامة والتغريدات جمعت بين التحدي وجنون العظمة واتهامات التآمر.

وكتب على تيوتر الجمعة "بصفتي رئيسا، عليّ التزام بإنهاء الفساد، حتى لو كان ذلك يعني طلب المساعدة من بلد أو دول أجنبية".

وتابع "يتم ذلك طوال الوقت. هذا لا علاقة له بالسياسة أو بحملة سياسية ضد آل بايدن . هذا له علاقة بفسادهم!".

وفاجأ ترامب الأوساط السياسية في واشنطن الخميس حين أطلق دعوة صريحة إلى الصين وأوكرانيا لفتح تحقيق حول بايدن ونجله.

والخميس هاجم ترامب متّهميه، واصفًا إيّاهم بأنّهم "معتوهون" يلهثون خلف "هراء العزل"، محاولاً قلب الطاولة على تحقيق يُمكن أن يؤدّي في نهاية المطاف إلى ثالث قرار عزل لرئيس أميركي في مجلس النواب، وإلى محاكمته في مجلس الشيوخ.

- "حصانة" -

وحاول ترامب الخمس تحويل الأنظار عن الاتّهامات التي تطاوله بتركيز روايته على بايدن وابنه، بتوجيهه دعوة صريحة إلى الصين وأوكرانيا لفتح تحقيق حول بايدن، الذي يتصدر السباق إلى الانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في العام 2020.

ومن أمام البيت الأبيض صرّح ترامب للصحافيين "لو كنت أنا الرئيس زيلينسكي لأمرت بفتح تحقيق حول بايدن وابنه. إذا كانوا (الأوكرانيون) جادين في هذا الشأن، عليهم أن يفتحوا تحقيقا".

وتابع الرئيس الأميركي "كذلك على الصين أن تفتح تحقيقا حول بايدن وابنه لأن ما حصل في الصين يوازي سوءا ما حصل في أوكرانيا".

ولدى سؤاله إذا كان ينوي الطلب من نظيره الصيني القيام بالأمر نفسه ردّ ترامب "إنه بالتأكيد أمر يمكننا أن نبدأ بالتفكير فيه".

في المقابل، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديموقراطي آدم شيف الخميس إنّ ترامب يتصرف "بحصانة" في مواجهة القانون.

وتابع "نحن مرّةً جديدة أمام رئيس للولايات المتحدة يقترح على دولة أجنبية ويحضّها على التدخّل في انتخاباتنا الرئاسية".

ويزعم ترامب كذبا أن بايدن، نائب الرئيس السابق باراك اوباما في العام 2014، حاول منع تحقيق فساد أوكراني يطاول شريك ابنه، وهو قطب غاز اوكراني، باستخدام المساعدات الأميركية كوسيلة تأثير.

كما زعم دون أدلة أن هانتر استغل مكانته لجمع 1,5 مليار دولار في العام 2013 من الصين لاستثمار جديد في صناعة السيارات في بكين.

والخميس، تحدث فولكر لأكثر من ثماني ساعات مع محامين من مجلس النواب، في مقابلة ركّزت على دوره في الجهود المفترضة التي بذلها ترامب ومحاميه الخاص رودي جولياني لالتماس التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية المقبلة.

لكن نواباً جمهوريين حضروا شهادة فولكر أكدّوا أن شهادة فولكر لا تدعم ان ترامب ربط تقديم الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا بقرار زيلينسكي فتح تحقيق.

وقال النائب الجمهوري لي زيلدين قبل انتهاء شهادة فولكر "من الواضح للغاية ... أن أي مزاعم أن الرئيس ترامب حاول جعل الرئيس زيلينسكي يقوم بالعاب قذرة بحق آل بايدن هي (مزاعم) غير صحيحة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك