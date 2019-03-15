هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 10:21 ص

شيخ الأزهر أحمد الطيب يلقي كلمة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في ابو ظبي في كانون الاول/ديسمبر.

ندد شيخ الأزهر أحمد الطيب الجمعة بالاعتداءين اللذين أوقعا قرابة 50 قتيلا في مسجدين في نيوزيلندا، محذرا من أنهما مؤشر على "النتائج الوخيمة" التي قد تترتب على "انتشار ظاهرة الاسلاموفوبيا".

وقال الإمام الطيب في بيان نشر على الموقع الرسمي للأزهر إن هذا "الهجوم الإرهابي المروع (..) يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها".

وشدد شيخ الأزهر، بحسب البيان، على أن "ذلك الهجوم الإجرامي، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء المعصومة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة".

ودعا الى "بذل مزيد من الجهود لدعم قيم التعايش والتسامح والاندماج الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد، بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم.

وكان شيخ الأزهر التقى بابا الفاتيكان فرنسيس في شباط/فبراير في الامارات ووقعا معا وثيقة "الاخوة الانسانية من أجل السلام العالمي.

وفي بيان بعد ظهر الجمعة دانت الكنيسة القبطية المصرية "الهجوم الارهابي الغادر".

وقالت "نصلي أيضا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية لكي يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة".

كما نددت وزارة الخارجية المصرية "بأشد العبارات" بالاعتداءين واعتبرت في بيان أن "هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف".

ودانت جامعة الدول العربية في بيان الهجوم الذي وصفته "بالجريمة الوحشية النكراء" وطالبت "بسرعة محاسبة المتورطين".

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش خلال صلاة الجمعة إلى 49 قتيلا على الأقل وفق أخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، فيما تم التعرف على أحد المنفذين وهو أسترالي من اليمين المتطرف.

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