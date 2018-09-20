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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 04:21 ص 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:21

ينتخب الحزب الليبرالي الديموقراطي، الحزب المحافظ الحاكم في اليابان، الخميس رئيسه مع ترجيح فوز الرئيس الحالي شينزو آبي بولاية جديدة لثلاث سنوات، ما سيمنحه ولاية ثالثة على رأس الحكومة.

وكان من المفترض أن يتخلى آبي عن رئاسة حزب اليمين البالغ النفوذ هذا الشهر في نهاية ولايته الثانية بعدما أعيد انتخابه عام 2015 من دون أي منافسة، إلا أنه اقترح إصلاحا للنظام الداخلي للحزب يسمح بولاية ثالثة وتمّ إقراره.

ينافس آبي على هذا المنصب مرشح واحد هو وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا لكن استطلاعات الرأي ليست لصالحه.

وعلى الرغم من وجود فصائل عدة ضمن الحزب، إلا أن غالبيتها تؤيد آبي بشكل تام، حتى أن وزيرة الداخلية سيكو نودا لم تتمكن من حشد دعم 20 نائباً، وهو الحد الأدنى المطلوب لخوض المنافسة.

ويتمّ اختيار رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي بشكل مشترك من نواب الحزب الـ405 إضافة إلى أكثر من مليون ناشط ومؤيد يبلغ مجموع أصواتهم 405 صوتاً. والفائز هو الذي يحصد غالبية الـ810 أصوات.

وذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" أنه ينبغي على إيشيبا الفوز بما لا يقل عن 80% من أصوات الناشطين والمؤيدين حتى يوازي أصوات البرلمانيين التي ستذهب بشكل شبه مؤكد إلى خصمه.

وينوي آبي الذي عاد إلى الحكم في أواخر عام 2012، الفوز بولاية جديدة تسمح له بالعمل بشكل مباشر على المشروع الذي كان الدافع خلف مسيرته السياسية منذ عقود، وهو تغيير أحكام الدستور السلمي الذي فرضه الأميركيون على البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

من الجانب الاقتصادي، وفي مواجهة إيشيبا الذي يعتبر أن النمو في اليابان يمرّ عبر تنشيط المناطق، يعد آبي بمواصلة "الطريق الوحيد المتاح"، وهو استراتيجيته الاقتصادية المعروفة باسمه "آبينوميكس"، ولو أنها لم تعطِ النتائج المرجوة.

ومن المتوقع صدور نتائج الانتخابات بعيد الظهر في طوكيو، على أن يعقد آبي مؤتمرا صحافيا عند العصر.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب