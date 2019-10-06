هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أكتوبر, 2019 03:57 ص

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في 21 حزيران/يونيو 2019 غداة اجتماع الزعيم كيم جونغ أون (يمين) بالرئيس الصيني شي جينبينغ في بيونغ يانغ

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينج بتعزيز علاقة "طويلة الامد وسليمة ومستقرة" مع كوريا الشمالية حسب ما ذكرت وكالة شينخوا الاحد، في وقت يحتفل البلدان بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

بدوره بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة إلى شي يقول فيها إن "الصداقة التي لا تقهر (بين بلديهما) ستكون خالدة على طريق تحقيق قضية الاشتراكية" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأحد.

وكانت كوريا الشمالية من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية بعد تأسيسها في عام 1949.

وقال شي إنّ العلاقة بين الجارين الآسيويين ادّت "دورا هاما وإيجابيا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين" بحسب ما نقلت شينخوا.

والتقى شي وكيم خمس مرات منذ اذار/مارس العام 2018.

وقال كيم إن البلدين "سيدافعان بثبات عن قضية الاشتراكية ويحافظان على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم".

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