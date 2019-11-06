هذا المحتوى تم نشره يوم 06 نوفمبر, 2019 06:24 ص

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن "لا عودة عن" اتفاق باريس للمناخ، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسميًا هذا الأسبوع.

وأعربت قوى عدة عن أسفها وقلقها بعدما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمًا بعملية الانسحاب رغم تزايد الأدلة على تداعيات التغيّر المناخي.

وقدّمت واشنطن رسالة انسحابها إلى الأمم المتحدة الاثنين، أول موعد متاح للقيام بذلك بموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه باراك أوباما، سلف ترامب، لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم خارج الاتفاق.

وشدد شي وماكرون في بيان مشترك صدر بعدما عقدا محادثات في بكين على "دعمهما الثابت لاتفاق باريس للمناخ الذي يعتبران أنه عملية لا عودة عنها وبوصلة التحرّك القوي بشأن المناخ".

وقال ماكرون بينما جلس إلى جانب شي عقب المحادثات إنه "يأسف لخيارات الأشخاص الآخرين"، دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة.

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