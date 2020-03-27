هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 06:05 ص

امرأة ترتدي قناعاً في أحد شوارع لوس أنجليس في 19 آذار/مارس 2020

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه على بلديهما، رغم خصومتهما،"الاتحاد لمكافحة" وباء كوفيد 19، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة.

وأكد شي أيضاً وفق قناة "سي سي تي في" العامة أن "الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ".

واتهم ترامب مراراً الأسبوع الماضي السلطات الصينية بأنها أخرت الإعلان عن معطيات هامة متعلقة بمدى خطورة فيروس كورونا المستجد الذي كان من الممكن بحسب الرئيس الأميركي منع تفشيه.

واتهمت بكين ترامب بدورها بانه "يتهرب من مسؤولياته".

ويكرر ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو استخدام عبارة "الفيروس الصيني" ما يثير غضب بكين.

وفي وقت سابق في آذار/مارس، ألمح متحدث باسم الخارجية الصينية في تغريدة إلى أن الجيش الأميركي قد يكون المسؤول عن جلب الفيروس إلى الصين.

وتأتي المكالمة التي اتسمت بلهجة تصالحية في وقت بدأ الوباء بالتفشي بسرعة في الولايات المتحدة، التي بات عدد الإصابات فيها الأعلى في العالم (أكثر من 83 ألف إصابة).

وأعلن شي أن العلاقات بين بكين وواشنطن باتت "في لحظة حاسمة بشكل خاص"، مضيفاً أن التعاون "هو القرار الصحيح" في هذا الوقت.

وقال إن المقاطعات والمدن والشركات الصينية قد سلمت بالفعل معدات طبية للولايات المتحدة.

وقال شي "آمل أن يقوم الطرف الأميركي بتحركات ملموسة بهدف تحسين العلاقات الثنائية".

اهل/لو/اا

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