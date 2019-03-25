هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 08:46 ص

المنزل الذي اصابه صاروخ في ميشميريت في شمال تل ابيب في 25 اذار/مارس 2019.

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة على منزل شمال تل أبيب صباح الاثنين ما أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح، ودفع برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى اختصار زيارته إلى الولايات المتحدة متوعدا بالرد "بقوة".

ويأتي هذا التصعيد بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في وقت حساس جدا قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في التاسع من الشهر المقبل.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس التي تدير قطاع غزة بإطلاق الصاروخ من مدينة رفح (جنوب).

ونفى مسؤول في حماس طلب عدم الكشف عن اسمه، متحدثا لوكالة فرانس برس أن تكون الحركة خلف إطلاق الصاروخ، مشيرا الى احتمال أن يكون السبب "سوء الأحوال الجوية".

وأضاف أن الرسالة نفسها سلمت إلى مصر التي تتصرف كوسيط بين إسرائيل وحماس، وتسعى لتجنب رد إسرائيلي "شديد".

لكن إسرائيل أوضحت أنها تستعد للرد بصرامة، معلنة إرسال لواءين إضافيين إلى المنطقة المحيطة بالقطاع الذي تديره حماس، وأنه تجري دعوة مجموعات من جنود الاحتياط.

وأغلقت طرق إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، كما توقفت الأنشطة الزراعية في المنطقة.

ويزور نتانياهو واشنطن حاليا حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق الاثنين. وأعلن أنه سيعود إلى إسرائيل بعد اللقاء ملغيا خطابا كان من المقرر أن يلقيه خلال المؤتمر السنوي لـ"لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (أيباك)، أكبر مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وأفاد بيان أن إسرائيل أغلقت المعابر مع قطاع غزة المحاصر أمام حركة الناس والبضائع وأغلقت البحر أمام الصيادين الفلسطينيين.

كما أفادت الشرطة أن المنزل الذي تعرض للضربة الصاروخية يقع في تجمع ميشميريت الواقع نحو 20 كلم شمال تل أبيب.

وأطلق الصاروخ من مسافة 120 كلم قبل أن يصيب منزلا في هذا التجمع السكاني.

ويعتبر إطلاق الصواريخ من غزة الى هذه المسافة أمرا نادر الحدوث.

وتقع ميشميريت على بعد أكثر من 80 كلم من الحدود الشمالية لقطاع غزة، وتبين ان الصاروخ اطلق من جنوب القطاع.

وأفاد مستشفى نقل إليه الجرحى أن سبعة إسرائيليين، ستة منهم أفراد عائلة واحدة، أصيبوا بجروح طفيفة بينها حروق وإصابات بالشظايا. وبين المصابين ثلاثة أطفال، أحدهم عمره ستة أشهر.

وتسبب الصاروخ بتدمير المنزل واشتعال النيران في الخشب وألعاب الأطفال التي تحولت إلى ركام.

وأكد نقيب الصيادين في غزة أنهم أبلغوا من الجانب الإسرائيلي بإغلاق البحر وتوقف الصيد في المنطقة المسموح للصيادين التحرك فيها قبالة القطاع.

- الجهاد الاسلامي تحذر-

وحذرت حركة الجهاد الإسلامي على لسان أمينها العام زياد النخالة "العدو الصهيوني" من ارتكاب أي عدوان ضد قطاع غزة.

وقال النخالة " على قادة الاحتلال أن يعلموا أننا سنرد بقوة على عدوانهم".

هذا وألغى رئيس حركة حماس الإسلامية يحيى السنوار خطابا "هاما جدا" كان من المقرر أن يلقيه عصر اليوم بسبب تطورات الأوضاع.

من جهتها، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإثنين، أن الرئيس محمود عباس والقيادة، يتابعون "بقلق عميق" التطورات المتلاحقة في قطاع غزة".

وأوضحت اللجنة في بيان "أن حكومة نتانياهو تسعى إلى استخدام هذه التطورات في المزاد الانتخابي الإسرائيلي أوائل الشهر المقبل، وتوظيفها لصالح نتانياهو شخصيا وحلفائه في اليمين المتطرف، عبر تشديد الحصار البحري والبري على قطاع غزة".

وأضافت اللجنة "إن ما يجري يؤكد أن نتانياهو يخطط لتصعيد الحصار والعدوان على أهلنا في قطاع غزة، وخلق أجواء متوترة في المنطقة، لفرض الاستسلام على شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية عبر ما يسمى +صفقة القرن+ التي تقوم إدارة ترامب بتنفيذها بالتنسيق مع حكومة نتانياهو على الأرض".

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم عبر حسابه على تويتر "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستفوق تكلفته تقديراته".

وتابع "سيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا".

- نتانياهو يتوعد-

وقال المتحدث باسم الشرطة عامي بن دافيد إن صافرات الإنذار دوت في حوالي الساعة 5:15 صباحا بالتوقيت المحلي، ما دفع السكان للجوء إلى غرف آمنة إنقاذا لحياتهم.

وقال إن الصاروخ تحطم فوق سقف المنزل ثم انفجر عندما أصاب الأرض.

وقال نتانياهو في تسجيل مصور نشره مكتبه "قررت بسبب الأحداث الأمنية أن أختصر زيارتي إلى الولايات المتحدة. سألتقي الرئيس ترامب لبضع ساعات وسأعود بعد ذلك إلى إسرائيل للإشراف عن قرب على العمليات".

وأضاف "وقع هجوم إجرامي على إسرائيل وسنرد بقوة".

ويعتقد الكثير من المحللين أن نتانياهو يود تفادي اندلاع حرب جديدة لا يمكن توقع نتائجها في غزة، ستكون الرابعة منذ العام 2008، قبيل الانتخابات.

لكنه يواجه تحديا صعبا من تحالف سياسي وسطي يقوده رئيس الأركان السابق بيني غانتس، ويتوقع أن يتعرض إلى ضغوط سياسية كبيرة للرد بحزم.

وغرّد غانتس، خصم نتنياهو الأبرز في الانتخابات المقبلة مشيرا إلى اتهامات نتنياهو بالفساد، متسائلا عما إذا كان رئيس الوزراء "سيركز على أمن مواطني إسرائيل بدلا من التعامل مع قضاياه القانونية فقط".

وفي خطابه أمام "أيباك" الإثنين، أثنى غانتس على قرار نتانياهو بالعودة إلى إسرائيل مشيرا إلى أنه سيقدم على الخطوة ذاتها في وقت لاحق من اليوم.

- تفادي حرب جديدة -

ويأتي سقوط الصاروخ وسط تفاقم التوترات خلال الأسابيع الأخيرة.

كما يأتي بعدما أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في 14 آذار/مارس دون أن يتسببا بأي إصابات أو أضرار.

وردت إسرائيل على العملية بشن غارات على نحو مئة موقع تابع لحركة حماس الإسلامية في أنحاء غزة.

وجرح أربعة فلسطينيين في هذه الغارات.

ونفت حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي أن تكونا وراء إطلاق الصواريخ على تل أبيب في 14 آذار/مارس، ما يعزز الاحتمالات بأنها قد تكون أطلقت من قبل مجموعات صغيرة أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أطلق من قبل حماس، وأوردت تقارير إعلامية إسرائيلية أن التقييم الأولي للجيش يشير إلى أنها أطلقت عن طريق الخطأ خلال أعمال الصيانة.

وأفادت تقارير إعلامية بسعي إسرائيل نحو التهدئة، ويرفض الجيش التعليق على هذه التقارير في الوقت الراهن.

وتسجل هذه التطورات قبل أيام فقط من ذكرى مرور عام على الاحتجاجات الفلسطينية التي اندلعت عند الحدود بين إسرائيل وغزة في 30 آذار/مارس العام الماضي.

وساد الهدوء النسبي على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل وسط هدنة غير رسمية بين الطرفين، قبل أن تشهد الأسابيع الأخيرة تصعيدا في أعمال العنف.

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