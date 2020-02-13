هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 06:07 م

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2020 تظهر مقر السفارة الأميركية في بغداد

تعرضّت قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق لهجوم بصاروخ كاتيوشا الخميس، من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح، حسبما أفادت مصادر عراقية وأميركية.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني التابعة لغرفة العمليات المشتركة في القوات العراقية "سقوط صاروخ داخل قاعدة +كي وان+ في محافظة كركوك دون خسائر تذكر".

وأضافت في بيان مقتضب أنّ "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن الفاعلين، وقد عثرت على قاعدة للاطلاق وهي تحمل 11 صاروخاً لم تطلق بعد، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

وأكد مصدر أمني أميركي سقوط الصاروخ في القاعدة.

وبحسب ثلاثة مصادر أمنية عراقية، سقط الصاروخ على قاعدة "كي وان" عند الساعة 20,45 بالتوقيت المحلي (17,45 ت غ)، لتقوم بعدها طائرة أميركية بالتحليق على علو منخفض في سماء المنطقة.

وقال أحد المصادر العراقية الثلاثة لفرانس برس إنّ قاعدة الاطلاق عثر عليها في منطقة "متعددة الاثنيات" تبعد نحو خمسة كيلومترات عن كركوك.

والهجوم هو الأول على القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 كانون الأول/ديسمبر، ما تسبّب بمقتل متعاقد مدني أميركي وبتصعيد بين واشنطن وطهران على أرض العراق.

واتّهمت واشنطن كتائب حزب الله المقرّبة من إيران بتنفيذ الهجوم، ونفّذت قواتها غارات أودت بحياة 25 مقاتلاً من الفصيل الشيعي الذي دفع بمناصريه نحو مهاجمة السفارة الأميركية في تحرك غير مسبوق.

وفي الثالث من كانون الثاني/ديسمبر، نفّذت القوات الأميركية ضربة جوّية قرب مطار بغداد الدولي أودت بحياة الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مسلّحة بينها كتائب حزب الله، أبو مهدي المهندس.

وأطلقت طهران فجر 8 كانون الثاني/يناير صواريخ بالستية على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال) حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على اغتيال سليماني.

ولم يقتل أي جندي أميركي في الضربة، لكن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إصابة 109 جنود بارتجاج في الدماغ.

وفي خضم التوتر، صوّت البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية كرد فعل على الغارة التي أودت بحياة سليماني، لكن الحكومة العراقية لم تفصح عن خطط للمضي في هذا المشروع.

وتعرضت القوات والسفارة الأميركية في العراق لنحو 20 هجوما صاروخيا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

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