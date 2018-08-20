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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 10:25 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:25

الصحافية والمترجمة الالمانية ميشالي تولو تتحدث لوسائل الإعلام في 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 في اسطنبول

قالت صحافية ومترجمة ألمانية تمثل أمام المحكمة في تركيا بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية" الإثنين إن السلطات التركية ألغت منع السفر المفروض عليها.

وكتبت ميشالي تولو على تويتر "التقارير عن إلغاء منعي من المغادرة صحيحة".

واضافت "أود أن أشكر مؤيدي وجميع الذين تعاطفوا معي ووقفوا إلى جانبي للحصول على حريتي".

أمرت محكمة في اسطنبول في كانون الأول/ديسمبر بالافراج المشروط عن تولو (34 عاما) بعد توقيفها لاكثر من ستة اشهر بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني المحظور في تركيا حيث يصنف مجموعة إرهابية.

وبموجب قرار المحكمة ذاك، كان عليها إثبات حضورها كل أسبوع ولم يسمح لها بمغادرة البلاد.

ويسمح لها القرار الاخير بالسفر خارج البلاد.

غير أن تولو كتبت على تويتر أن جلسة المحاكمة التالية حددت في 16 تشرين الأول/اكتوبر. وفي حالة الإدانة تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وفي شباط/فبراير الماضي، أمرت محكمة في اسطنبول بالافراج المشروط عن الصحافي الألماني-التركي دنيز يوجيل بعد ان طالب الادعاء إنزال عقوبة بالسجن بحقه تصل الى 18 سنة.

ويأتي قرار المحكمة الأخير المتعلق بالصحافية تولو وسط تحسن العلاقات التركية-الألمانية بعد أشهر من التوتر الحاد.

وسعت تركيا في الايام القليلة الماضية إلى مد الجسور مع اوروبا وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، العضو في حلف شمال الاطلسي على خلفية توقيف انقرة قساً اميركياً.

وسمحت محكمة في اسطنبول الأربعاء الماضي بالافراج عن مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، بعد أن أمضى أكثر من سنة في السجن بتهم متعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشل في 2016.

كما أفرجت تركيا عن جنديين يونانيين اوقفا في آذار/مارس بعد أن عبرا الحدود بشكل غير قانوني، في خطوة رحبت بها اثينا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب