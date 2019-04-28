هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2019 09:18 ص

قدّمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اعتذاراتها بعد نشرها رسماً معادياً للسامية يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويُظهر الرسم الذي نُشر الخميس في النسخة الدولية للصحيفة، نتانياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد ترامب الذي يبدو ضريراً ويعتمر قلنسوة.

وأكد قسم الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز" في الاعتذارات التي نُشرت على موقع تويتر وستُنشر أيضاً في عدد الاثنين، أن الرسم "يتضمّن كليشيهات معادية للسامية".

وأضافت الصحيفة أن "الصورة كانت مسيئة وكان الحكم بنشرها خاطئاً".

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