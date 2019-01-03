صدامات بين مستوطنين والشرطة الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 07:08 ص

شابان اسرائيليان بالقرب من بيوت في موقع عمونة بالقرب من مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2018

جرح خمسة شرطيين ومدني في مواجهات الخميس بين الشرطة الاسرائيلية ومستوطنين في موقع مستوطنة قديمة تم إخلاؤها في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت الشرطة الاسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان إن "قوات الأمن بدأت صباح الخميس إجلاء سكان مبنيين بنيا بدون تصاريح في مستوطنة عمونة".

وسمحت الحكومة الاسرائيلية في آذار/مارس 2017 ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لنقل السكان اليهود في عمونة المستوطنة التي بنيت بدون موافقة السلطات وتم إخلاؤها في شباط/فبراير 2017.

وعلى الرغم من اتفاق بين قيادة المستوطنين والسلطات الاسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة بدلا من عمونة، يحاول ناشطون العودة للتمركز في الموقع.

وقالت الشرطة في بيانها إن خمسة شرطيين ومدنيا جرحوا بحجارة رشقوا بها وتم توقيف شخصين.

وأوضح البيان أن "عشرات الأشخاص استخدموا العنف ضد قوات الشرطة التي لجأت إلى وسائل تفريق المتظاهرين".

ويفترض أن يقوم الجيش بإزالة المبنيين المسبقي الصنع اللذين أقيما في المكان عندما تنتهي الشرطة من إجلاء المدنيين الذين يتظاهرون لتجنب ذلك، حسب الشرطة.

وكانت مستوطنة عمونة "العشوائية"، أي المبينة بدون ترخيص من السلطات الاسرائيلية، أنشئت كموقع أثري في 1995 على مرتفعات مستوطنة عوفرا شمال رام الله. واعتبارا من 1997 بدأ يسكنها مستوطنون شباب.

وكانت نحو أربعين عائلة تعيش في منازل مسبقة الصنع فيها. وعلى الرغم من أنها "غير قانونية" لأنها مبنية على أراض يملكها فلسطينيون لديهم وثائق تثبت ملكيتها صادقت عليها السلطات الاسرائيلية، تطورت عمونة بعد ذلك بفضل أموال حكومية.

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