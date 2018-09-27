محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 10:51 ص 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:51

A file picture taken on September 21, 2018 shows Israeli soldiers taking aim at Palestinian protesters following a demonstration against the expropriation of Palestinian lands in the village of Kfar Qaddum, near Nablus in the occupied West Bank (afp_tickers)