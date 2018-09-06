محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 04:44 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:44

شعار صندوق النقد الدولي على مقر هذه الهيئة في واشنطن، في 30 حزيران/يونيو 2015 (afp_tickers)