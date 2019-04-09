هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 01:50 م

شعار صندوق النقد الدولي في مقره في واشنطن في 08 نيسان/ابريل 2019

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع ازدياد حدة الركود في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأميركية وضعف أسعار النفط.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان/ابريل، توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة بلغت 6,0% لعام 2019، في أسوأ أداء له منذ تقلصه 7,7% في عام 2012 بسبب الحظر الأميركي للنفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط.

وخفض صندوق النقد الدولي بشدة تقديراته السابقة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي حول انكماش الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشدة على النفط.

وسجل الاقتصاد الإيراني في 2018 انكماشا بنسبة 3,9% وهو أعلى من نسبة 1,5% التي كانت متوقعة.

في المقابل، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة في كانون الثاني/يناير الماضي، مؤكدا أنه يتوقع نمو اقتصاد المملكة 1,8% هذا العام، ويرتفع إلى 2,1 بالمئة في 2020.

وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة 1,3% أي أقل ب 0,9 بالمئة من التوقعات السابقة في كانون الاول/يناير الماضي بسبب العقوبات على إيران وانخفاض نمو النفط والأزمات.

ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام 2020 لينمو بنسبة 3,2 بالمئة.

وأكد الصندوق أن "توقعات المنطقة تتأثر بعوامل عدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط في السعودية (...) والعقوبات الأميركية على إيران والتوترات والنزاعات الأهلية في اقتصادات اخرى بما في ذلك العراق وسوريا واليمن".

كما توقع الصندوق أن يصل معدل أسعار النفط إلى 59 دولار للبرميل هذا العام والعام القادم، وهو أقل من التوقعات السابقة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بأكثر من 65 دولار للبرميل الواحد.

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