هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 01:58 م

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا في واشنطن في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا هو الأكثر ضعفا منذ الأزمة المالية وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت على الثقة بالأعمال والاستثمار.

وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" خفض صندوق النقد توقعاته لعام 2019 إلى 3,0 بالمئة، ولعام 2020 إلى 3,4 بالمئة.

وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد "تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث إن "التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة" محذرة من أن "لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات".

وخلال العام المنصرم قام صندوق النقد كل ثلاثة أشهر بخفض توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.

والنزاعات التجارية إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات عالميا تعني أن نمو التجارة سجل تباطؤا بشكل حاد متراجعا في النصف الأول من العام إلى أضعف مستوى له منذ 2012، مع ارتفاع يقدر ب1,1 بالمئة فقط هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 3,6 بالمئة في 2018.

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