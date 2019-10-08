هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 02:18 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة منتدى أسبوع الطاقة الروسي لعام 2019 في موسكو، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي الثلاثاء عن فتح مكتب في السعودية ليكون الأول في الخارج، وذلك قبل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين الى الرياض.

وذكر "الصندوق الروسي للاستثمار المباشر" أنه يأمل من خلال فتح المكتب في السعودية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات.

ومن المتوقع أن يزور بوتين المملكة الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان إن الصندوق "هو أول مؤسسة استثمار روسية تفتح مكتباً في السعودية".

واضاف أن فتح مكتب السعودية "سيمكن من تحقيق اختراق في مجالات واسعة للتعاون الثنائي".

وأنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع.

وصادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمار اجمالي يزيد عن 2,5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.

ويدرس الصندوق الروسي وشركة ارامكو السعودية العملاقة للنفط القيام بمشاريع في قطاع خدمات النفط بقيمة تزيد عن مليار دولار، بحسب الصندوق الروسي.

وتوثقت العلاقات بين موسكو والرياض في السنوات الأخيرة، حيث قادت الدولتان المنتجتان للنفط اتفاقا لمنع انهيار أسعار النفط التي تسبب انخفاضها باضرار لاقتصاد البلدين.

ويمكن أن تؤدي زيارة بوتين للسعودية إلى التوقيع على نحو 30 اتفاقا بعضها في مجال الطاقة، بحسب وزير الطاقة الكسندر نوفاك.

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