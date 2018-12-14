صهر ترامب مرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض (صحافة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 09:34 ص

تتم دراسة تعيين جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره القريب، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة مساء الخميس.

ونقل موقع "هافيغتون بوست" عن مسؤول جمهوري كبير قريب من الإدارة الأميركية من دون الكشف عن اسمه، أن كوشنير البالغ 37 عاما التقى الرئيس الأربعاء لمناقشة توليه هذا المنصب. ونشرت قناة "سي بي سي نيوز" الخبر نفسه.

وبحسب الموقع الإخباري الذي يشير إلى أنه حصل على تأكيد لهذه المعلومة من جانب شخصين لم يكشفا عن هويتهما، فإن زوج إيفانكا "يدفع بترشيحه" لهذا المنصب أمام والد زوجته عبر تسليط الضوء على "عمله في مجال إصلاح القضاء الجنائي وعلى قدرته التي أعلنها بنفسه على العمل مع الديموقراطيين".

وتعليقاً على الخبر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "أنا لست على علم بأنه يُنظر (في توليه هذا المنصب) لكن أعتقد أننا كلنا هنا يمكن أن نعترف بأنه سيكون رائعاً في أي دور قد يختار الرئيس أن يوكله إليه".

وأكدت أنه "قام بعمل هائل على عدد معيّن من الأصعدة" خصوصا في مجال التجارة.

وأعلن ترامب الخميس أن خمسة أشخاص يتنافسون على هذا المنصب، مشيرا إلى أن لقاءات عديدة أجريت بهذا الشأن. وقال خلال لقاء في البيت الأبيض مع حكام ولايات انتُخبوا مؤخراً إنهم مرشحون "جيّدون جدا فعلاً"، إنهم "أشخاص رائعون".

وأعلن ترامب السبت أنّ جون كيلي البالغ 68 عاما وأحد أقرب مستشاريه سيغادر منصبه ككبير موظفي البيت الأبيض في نهاية العام، في إطار عملية تجديد لفريقه المقرب بانتظار الحملة للانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وصرّح أمام الصحافيين "سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام"، موضحاً أنّه قد يعيّن بديلا موقتا لكيلي في الأيام المقبلة بانتظار إيجاد خلف له في المنصب.

وفي اليوم التالي، أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض عزمه الاستقالة من عمله في نهاية العام، وذلك بعد تداول اسمه في تقارير اعلامية باعتباره مرشح ترامب المفضل لخلافة كيلي.

وقال نيك آيرز البالغ 36 عاماً، وهو مساعد نائب الرئيس مايك بنس في تغريدة على تويتر إنه سيغادر عمله في البيت الأبيض في نهاية العام للعمل مع فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في العام 2020 التي يسعى ترامب فيها إلى الفوز بولاية ثانية.

وأعلن النائب الجمهوري مارك ميدوز أنه يفضل البقاء في منصبه في الكونغرس بعد أن كان قال الاثنين إنه "شرف كبير" أن يكون كبير موظفي البيت الأبيض الذي يُعتبر أحد المناصب الأرقى والأكثر إثارة للاهتمام في واشنطن.

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