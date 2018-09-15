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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 07:17 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:17

صورة مأخوذة عن شريط فيديو تهر أنظمة دفاع جوي سورية تعترض صواريه اسرائيلية في الأجواء السورية 10 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)