صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار دمشق حسب الإعلام الرسمي السوري
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صورة مأخوذة عن شريط فيديو تهر أنظمة دفاع جوي سورية تعترض صواريه اسرائيلية في الأجواء السورية 10 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ هجومًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مطار دمشق مساء السبت، ما أدّى إلى إطلاق الدفاعات الجوية.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية". وكان مراسل سانا أفاد بسماع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي.
ولم تفد الوكالة عن سقوط قتلى أو حصول أضرار لكنها نشرت مشاهد تظهر تشغيل الدفاعات الجوية.
ويُسمع في تسجيل الفيديو انفجار طفيف يضيء السماء.
وسمع مراسل وكالة فرانس برس في دمشق انفجارًا قويًا، تلته انفجارات عدّة أقلّ قوة.
وفي القدس امتنع الجيش الإسرائيلي عن إصدار تعليق.
وأقرّت إسرائيل في أيلول/سبتمبر الجاري أنها شنت 200 غارة في سوريا في الاشهر الـ18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر حول عمليات عسكرية من هذا النوع.
واعترفت اسرائيل سابقا بشن عشرات الغارات ضد ما تصفه عادة بشحنات أسلحة متطورة يتم تسليمها الى حزب الله، العدو الآخر لاسرائيل الذي يدعم الأسد ايضا.
وكانت سانا نقلت في 4 أيلول/سبتمبر عن مصدر عسكري أنّ "منظومات دفاعنا الجوّي تتصدى لعدوان إسرائيلي" بالطائرات في محافظتي حماة (وسط) وطرطوس (غرب).
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب