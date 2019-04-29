هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 08:23 ص

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران في 13 شباط/فبراير 2019

أعلنت البحرية الاميركية أن الصور التي التقطتها طائرة عسكرية إيرانية بدون طيار حلقت فوق حاملة طائرات أميركية تبحر في الخليج "تعود لاعوام خلت".

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" شريط فيديو على موقعها الاحد تظهر طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها "أبابيل 3" بالأحرف الفارسية واللاتينية وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر.

وكتبت تسنيم أن التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري.

لكن الضابط كلوي مورغان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للقوات البحرية قالت لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الالكتروني "يبدو ان الصور التي بثها الايرانيون مؤخرا (...) تعود لاعوام خلت اثناء عملية الانتشار الاخير لحاملة الطائرات يو اس اس دوايت ايزنهاور (سي في ان 69)".

وبعد إقلاع الطائرة المسيرة، تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة.طائرات اقتربت منها الكاميرا.

ويظهر على سارية حاملة الطائرات رقم 69 مكتوبا بالأحرف الكبيرة.

وبعد ذلك يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدة طائرات متوقفة على متن السفينة وبعضها يرى بالعين المجردة، ولا سيما أرقام طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز "أواكس" وبعض المقاتلات "اف 18".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثامن من نيسان/ابريل إدراج الحرس الثوري على "لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وردا على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم نفسه أنه بات يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى "مجموعات إرهابية".

من جهته، حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء الولايات المتحدة من "عواقب" لم يحددها إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز أمام طهران.

وقال خلال مؤتمر لـ"منظمة آسيا" في نيويورك حيث يشارك في جلسة للأمم المتحدة "نعتقد أن إيران ستواصل بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر آمن لبيع نفطنا".

وأضاف "لكن إذا اتّخذت الولايات المتحدة التدبير الجنوني بمحاولة منعنا من ذلك، عندها عليها أن تكون مستعدّة للعواقب".

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