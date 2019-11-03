هذا المحتوى تم نشره يوم 03 نوفمبر, 2019 05:28 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وابنه ايريك (يمين) في مباراة لفنون الفتال المختلطة في نيويورك في 02 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت هتافات مناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد ستة ايام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن دخول ترامب إلى قاعة "ماديسون سكوير غاردن" قبيل الساعة 22,00 (03,00 ت غ الأحد) أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع.

وأدى حضور رئيس الدولة إلى مدينته نيويورك إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ترامب/بنس اخرجا الآن!" و"احبسوه".

وجلس ترامب (73 عاما) في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك.

وأحد المتبارين السبت جورج ماسفيدال هو من أنصار الرئيس ترامب.

وتابع ترامب المباراة بين كيفن لي وغريغور غيليبسي، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريبا ليصفق لغيليبسي.

وكان ترامب أعلن في تغريدة على تويتر الخميس أنه سيجعل من مجمعه الفندقي في مارا لاغو بولاية فلوريدا مقرا لإقامته بدلا من شقته الفاخرة من ثلاثة طوابق في قمة "برج ترامب".

وكان ترامب واجه موقفا مماثلا الأحد الماضي عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.

وحضر ترامب في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للبنتاغون.

وبعد الشوط الثالث للمباراة عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب. وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.

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