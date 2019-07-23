هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 05:15 م

قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي خلال زيارة إلى قاعدة الخرج وسط السعودية في 18 تموز/يوليو 2019

صرح قائد القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" الجنرال كينيث ماكنزي الثلاثاء أن سفينة عسكرية أميركية ربما أسقطت طائرتين ايرانتيين مسيرتين في منطقة الخليج الأسبوع الماضي.

وقال الجنرال ماكنزي لشبكة "سي بي اس" في مقابلة على متن السفينة "يو اس اس بوكسر" التي كانت في قلب ذلك الحدث "نحن واثقون من أننا اسقطنا طائرة مسيرة واحدة، وربما اسقطنا طائرة ثانية".

وأضاف "وكما هو الحال دائما، فقد كانت صورة تكتيكية معقدة، ونعتقد (أننا أسقطنا) طائرتين مسيرتين. نعتقد أنا اسقطنا طائرتين بنجاح - وربما كانت هناك طائرات أكثر لم نكن نعلم بها".

ولاحقا قال متحدث باسم "سنتكوم" الكولونيل ايرل براون أن السفينة قامت ب"عمل دفاعي" بعد "احتكاك عدائي من قبل (طائرتين مسيرتين) ايرانيتين في المياه الدولية".

وأضاف "راقبنا واحدة تتحطم في المياه لكننا لم نلحظ أي ارتطام بالمياه للثانية".

وأشار الى أن الولايات المتحدة "تحتفظ بحقها في الدفاع عن جنودها ومنشآتها ومصالحها وتدعو جميع الدول لادانة أي محاولة لتعطيل حرية الملاحة والتجارة الدولية".

وذكرت شبكة "سي بي اس" أنه تردد أن الطائرتين اسقطتا بواسطة إشارة أو نبض الكتروني عطّل السيطرة على تحليقهما. واختفت طائرة مسيرة من رادارات الجيش الأميركي، بينما سقطت الأخرى في المياه.

ونفت إيران فقدان إحدى طائراتها المسيرة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السفينة "يو اس اس بوكسر" أسقطت طائرة إيرانية مسيرة.

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