هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 03:34 م

عناصر الشرطة يحملون جثة عثر عليها في البحيرة الحمراء قرب قرية ميتسيرو القبرية جنوب غرب نيقوسيا بتاريخ 5 أيار/مايو 2019

مثل ضابط في الجيش القبرصي اعترف بقتل سبع أجنبيات على مدى نحو ثلاث سنوات، أمام المحكمة الأحد بتهمة اغتصاب مراهقة، بينما ذكرت الشرطة أنها عثرت على جثّة خامسة.

ولم يتم توجيه تهم رسميا للنقيب نيكوس ميتاكساس (35 عاما) بشأن سلسلة عمليات القتل التي تعد الأولى من نوعها في الجزيرة المتوسطية الهادئة والتي أثارت الغضب مما وصفه الرئيس بـ"إهمال" الشرطة.

وأفادت الشرطة الصحافيين الأحد أنها عثرت على حقيبة تحمل رفات شخص في بحيرة حمضية اصطناعية جنوب غرب نيقوسيا، وهي الثانية في غضون ثمانية أيام.

وقال المتحدث باسم الشرطة أندرياس أنجيليدس إن الجثة التي عُثر عليها الأحد في البحيرة الحمراء قرب قرية ميتسيرو كانت "في حالة متقدمة من التحلل".

وأوضح أنه سيتم تشريح الجثّة لكنه لم يذكر إن كانت لشخص بالغ أم لطفل.

من جهتها، أوردت صحيفة "فيليلفثيروس" القبرصية أن الجثّة التي عُثر عليها الأحد هي لطفلة.

واعترف ميتاكساس بقتل خمس نساء إلى جانب ابنتي اثنتان منهما -- إحداهما فيليبينية تبلغ من العمر ستة أعوام والأخرى من رومانيا.

واكتُشفت عمليات القتل في منتصف نيسان/ابريل عندما عثر سياح على جثة الفيليبينية ماري روز تيبورسيو (38 عاما).

وأدى ذلك إلى فتح التحقيق الذي تم توقيف ميتاكساس على إثره في 18 نيسان/ابريل.

وبعد أيام، عثرت السلطات على جثة امرأة ثانية يعتقد أنها فيليبينية كذلك وتدعى أريان بالاناس لوزانو (28 عاما).

ولم يتم رسميا إلا كشف هويتي هاتين المرأتين.

ودلّ المشتبه به لاحقا المحققين على بئر في ميدان للرماية تابع للجيش خارج العاصمة حيث عثرت الشرطة على جثة الضحية الثالثة، وهي امرأة يعتقد أنها نيبالية.

والأحد الماضي، عثرت الشرطة على رفات ضحية رابعة داخل حقيبة في أسفل البحيرة الحمراء.

- تهمة الاغتصاب -

ومثل ميتاكساس أمام المحكمة الأحد بتهمة اغتصاب مراهقة.

وقال رئيس قسم التحقيق الجنائي في العاصمة نيوفيتوس شايلوس أمام محكمة منطقة نيقوسيا إن فيليبينية تبلغ من العمر 19 عاما قدمت شكوى اتهمت ميتاكساس فيها باغتصابها.

وقال قائد الشرطة أمام المحكمة أن المشتبه به نفى التهمة عندما تم استجوابه بشأنها.

وفي جلسة استماع الأحد، تم تمديد حبس المشتبه به لثمانية أيام إضافية.

وأفاد شايلوس أن المرأة أشارت إلى أنها تواصلت مع المشتبه به عبر الانترنت في 2016 عندما قدمت على وظيفة عارضة لجلسة تصوير.

ومثل ميتاكساس أمام المحكمة بدون محام وقال للقاضي إنه "لا يعارض" تمديد حبسه.

وذكرت الشرطة أنها تتلقى "كمية كبيرة من المعلومات" المرتبطة بأنشطة المشتبه به إذ تم الاستماع لشهادات 350 شخصا.

واتُّهمت السلطات القبرصية بالفشل في التحقيق بشكل مناسب لكشف ملابسات اختفاء النساء الخمس والفتاتين نتيجة الإهمال والعنصرية.

وأقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الجمعة قائد الشرطة زخارياس خريسوستومو غداة إعلان وزير العدل يوناس نيكولاو استقالته على خلفية القضية.

وأقرّت السلطات بأن الشرطة تلقت بالفعل بلاغات بشأن اختفاء جميع النساء والفتيات اللواتي اعترف ميتاكساس بقتلهن، باستثناء النيبالية التي تم إبلاغ دائرة الهجرة باختفائها بعد تغيّبها عن مكان عملها.

وأفادت الشرطة الأحد أنها ستواصل البحث عن حقيبة ثالثة يُعتقد أن المشتبه به اعترف برميها في البحيرة.

وذكرت السلطات أنها تمكنت من تحديد موقع الحقيبة الثانية بفضل معدات متطورة بينها كاميرا آلية تم جلبها من الولايات المتحدة.

وقال أنجيليدس "سنواصل جهودنا وسنجري أنواعا مختلفة من الاختبارات في المنطقة وفي أماكن أخرى في مرحلة لاحقة".

وأضاف أن الشرطة لا تزال تدرس المعلومات التي عثر عليها في معدات إلكترونية تابعة للمشتبه به.

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