ضبط ناقلة وقود ترفع علم توغو واحتجاز طاقمها اليوناني قبالة ليبيا
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الناقلة لمار التي ترفع علم توغو وضبطت للاشتباه بقيامها بتهريب النفط قبالة ليبيا بعد نقلها الى قاعدة طرابلس في صورة ملتقطة في 15 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
ضبطت البحرية الليبية ناقلة نفط ترفع علم توغو للاشتباه بقيامها بتحميل النفط بصورة غير قانونية قبالة السواحل الغربية وأوقفت طاقمها اليوناني، وفق ما اعلن الخميس المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم.
وقال قاسم لفرانس برس انه " في أثناء مهمة دورية واستطلاع تمكن الزورق رأس أجدير مساء الأربعاء من ضبط ناقلة وقود تحمل علم توغو على بعد 8 أميال شمال بوكماش قرب الحدود البحرية الليبية التونسية، والوصول بها إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد ظهر الخميس".
واضاف ان الناقلة "لمار" ضبطت "بسبب تواجدها في عمق المياه الإقليمية الليبية بدون إذن من السلطة البحرية المختصة، وفي منطقة مشبوهة تتم فيها أعمال تهريب الوقود الليبي"، مشيرا الى "ضبط العديد من السفن والناقلات في المنطقة المذكورة وهي تقوم بتهريب الوقود في أوقات سابقة".
واضاف ان الناقلة وافراد الطاقم اليونانيين الثمانية احيلوا إلى النيابة المختصة.
واوضح العقيد أبوعجيلة عبد الباري، آمر الفرقة الأولى بخفر السواحل الليبي، ان الناقلة التي يمكنها نقل 1945 طناً من النفط، كانت محملة 950 الف ليتر من الوقود لدى ضبطها، و"تم التعامل معها وتغيير خط سيرها باتجاه قاعدة طرابلس"، موضحا ان العملية لم تواجه صعوبات تذكر.
تعاني ليبيا الغارقة في الفوضى من انعدام الأمن منذ سقوط نظام القذافي في 2011 وتكثر فيها عمليات التهريب.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب