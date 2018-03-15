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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 08:28 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:28

الناقلة لمار التي ترفع علم توغو وضبطت للاشتباه بقيامها بتهريب النفط قبالة ليبيا بعد نقلها الى قاعدة طرابلس في صورة ملتقطة في 15 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)