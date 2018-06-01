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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 06:02 ص 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 06:02

ضحايا تعديات جنسية من قبل كهنة يتظاهرون امام كنيسة في لوس انجليس في الاول من شباط/فبراير 2013 (afp_tickers)