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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 12:28 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:28

يعتبر الهندوس لحم الأبقار مقدسا، وذبح الأبقاء أو حيازة واستهلاك لحمها أمرا ممنوعا في معظم ولايات الهند.

عمد حشود من الهندوس الى ضرب مسلم اتهموه بذبح بقرة في وسط الهند، على ما أعلنت الشرطة الأحد، في أخر جرائم الاقتصاص الجماعي بخصوص الحيوان الذي يعد مقدسا لدى الهندوس.

وقال الضابط في الشرطة المحلية ارفيند تيواري لوكالة فرانس برس إن الخياط سراج خان البالغ من العمر 45 عاما تعرض لهجوم في ولاية ماديا براديش صباح الجمعة وقتل في موقع الهجوم.

ونقل شاكيل مقبول صديق خان الذي أصيب في الهجوم إلى المستشفى وهو يعاني من جروح خطرة.

وأوضح تيواري "أوقفنا أربعة اشخاص، وهم الآن في الحجز القضائي. نحقق في دوافع الهجوم".

وأشار إلى العثور على لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، دون أن يقدم مزيدا من التوضيح.

ويعتبر الهندوس لحم البقر مقدسا، وذبح الأبقار او حيازة واستهلاك لحمها أمرا ممنوعا في معظم ولايات الهند.

ويعد ذبح الأبقار في ولاية ماديا براديش جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات، لكنه جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد في عدة ولايات هندية أخرى.

وفي العامين الأخيرين، قتل أكثر من 12 مواطنا هنديا مسلما في مختلف انحاء الهند بعد الاشتباه بانهم أكلوا لحم بقر او قاموا بتهريب أبقار، من بينهم فتى ضرب حتى الموت في قطار مزدحم العام الفائت.

ويقول المراقبون ان اعمال العنف ازدادت منذ انتخاب حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في العام 2014.

وتقول منظمات حقوقية إن الناشطين الهندوس ازدادوا جرأة لاقتراف جرائمهم في عهد هذا الحزب.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب