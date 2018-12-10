طائرات روسية في فنزويلا لاجراء مناورات عسكرية

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 ديسمبر, 2018 06:31 م

بادرينو برفقة ضباط احدهم روسي في مطار مايكيتيا بعد وصول المعدات الروسية المشاركة في التمارين العسكرية، الاثنين 10 كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز الاثنين أن طائرات وجنودا روسا وصلوا الى فنزويلا لاجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وقال الجنرال بادرينو لوبيز "نقول للشعب الفنزويلي والعالم بأسره إننا، كما نتعاون في مجالات تنمية مختلفة من اجل الشعبين (الفنزويلي والروسي)، نستعد أيضا للدفاع عن فنزويلا".

واضاف "هذا ما سنقوم به مع اصدقائنا لان لدينا اصدقاء في العالم يدافعون عن العلاقات المتوازنة والنوعية بين الدول".

وكان يتحدث في مطار كراكاس الدولي حيث استقبل نحو مئة طيار وعنصر روسي وصلوا الى فنزويلا في طائرات عدة.

وفي موسكو، أعلن الجيش الروسي ان قاذفتي قنابل تو-160 وطائرة نقل أن-124 وطائرة تجارية ايل-62 وصلت الى كراكاس لكنه لم يوضح سبب ذلك او الفترة الزمنية لهذه المهمة.

وذكر وزير الدفاع الفنزويلي بان هذه الطائرات سبق ان حطت في البلاد في 2013، لكن الامر يتصل الان ب"تجربة جديدة".

ووصف المناورات بانها "تبادل تحليق عملاني (...) لرفع مستوى أنظمة الدفاع الجوية" للبلدين، من دون أن يحدد المدة التي ستستغرقها.

وأوضح الوزير ان هذه المناورات تندرج في اطار التعاون الثنائي.

وفي الاعوام الاخيرة، باعت موسكو فنزويلا معدات عسكرية بمئات ملايين الدولارات.

وتواظب الحكومة الفنزويلية على اتهام الولايات المتحدة بالتخطيط لشن هجمات عسكرية عليها.

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