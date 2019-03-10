هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 10:44 ص

مشهد من داخل مطار معيتيقة الدولي في طرابلس بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2018

تعطلت حركة الملاحة الجوية في العاصمة الليبية لفترات وجيزة بين يومي الثلاثاء والسبت جراء تحليق طائرات مسيّرة حول المطار الوحيد في الخدمة في طرابلس، وفق ما أفادت مصادر ملاحية الأحد.

وأفاد بيان صادر عن المطار أن الرحلات توقفت السبت لثلاث ساعات على الأقل بسبب تحليق طائرة بدون طيار في أجواء مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد البيان أن الطائرة المسيّرة "تشكل خطرا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار".

وقال مصدر في المطار طلب عدم الكشف عن هويته إن حركة الملاحة توقفت لعدة ساعات يومي الثلاثاء والأربعاء للسبب ذاته.

وكان مطار معيتيقة قاعدة عسكرية لكنه تحول إلى مطار مدني منذ تعرض المطار الدولي الرئيسي في العاصمة لأضرار جسيمة نتيجة القتال بين الفصائل المسلحة المتحاربة عام 2014.

وشركات الطيران الليبية هي الوحيدة التي تعمل في البلاد وتسيِّر عددا قليلا من الرحلات وخصوصا إلى تونس وتركيا.

وتُمنع شركات الطيران الليبية من دخول المجال الجوي الأوروبي "لأسباب أمنية".

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