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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 12:15 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:15

اطفال نازحون من الحديدة قرب خزان للمياه في احد شوارع مدينة تعز في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2018

أعلن مصدر رسمي أردني أنّ طائرةً تقلّ اثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حطّت الأربعاء في مطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان، لكنه أكّد أنّ ابني صالح لن يدخلا عمان وأنّ الطائرة ستتوجه إلى جهة غير معلومة.

وقال المصدر في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "أبناء الرئيس علي عبدالله صالح توجّهوا بالطائرة من صنعاء إلى عمان ترانزيت لمدة ساعة واحدة".

وأضاف المصدر إنّ "أبناء الرئيس صالح سيبقون في مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) ولن يدخلوا عمان، وسيتوجّهون بالطائرة إلى دولة ثالثة" لم يُحدّدها.

وكان المتمرّدون الحوثيّون في اليمن أعلنوا في وقت سابق الأربعاء أنّهم أطلقوا سراح اثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح كانا محتجزين منذ مقتل والدهما في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للمتمرّدين أنه تم إطلاق سراح صلاح ومدين علي عبد الله صالح "بموجب قرار عفو" من رئيس المجلس السياسي الأعلى للتمرد مهدي المشاط. ولم توضح سبب حصولهما على عفو.

من جهته، قال التحالف بقيادة السعودية الأربعاء إنّ "قوات التحالف لدعم الشرعيّة في اليمن نجحت في الإفراج عن اثنين من أبناء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح - صلاح ومدين - بعد تعنّت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قبل خمسة أيام، حيث رفضت السماح للطائرة الأممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي".

وفي الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، قُتل صالح بأيدي الحوثيين بعد أيام من انهيار تحالف معهم.

وقُبيل مقتله، عرض الرئيس السابق الذي حكم اليمن أكثر من ثلاثة عقود "طيّ الصفحة" مع السعودية في مقابل رفع الحصار عن منافذ اليمن والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت مصادر سياسية إنه تم الإفراج عن ابنَي صالح بعد وساطة من سلطنة عمان التي ترتبط بعلاقات جيدة مع كل أطراف النزاع.

وأوضحت المصادر أنهما نُقلا إلى مطار صنعاء وتوجّها إلى العاصمة الأردنية عمان في طائرة تابعة للأمم المتحدة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ سراحهما أُطلِق في مقابل عدم ممارسة أيّ نشاط سياسي في المستقبل.

ويُقيم أحمد صالح نجل الرئيس السابق الذي عيّن سفيرا لبلاده في أبوظبي عام 2012، في الإمارات، الشريك في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وما زال المتمرّدون الحوثيون يحتجزون أقارب آخرين لصالح، بينهم ابن شقيقه.

ويشهد هذا البلد منذ العام 2014 حربًا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمرّدين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

كط-بور-حمو-فوم/شي-جص

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