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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 04:52 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:52

لقطة من الصور والتسجيلات التي وضعت على الانترنت بعد سقوط طائرة في المحيط الهادىء في مايكرونيزيا في 28 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)