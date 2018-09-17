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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 01:57 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:57

قاذفة روسية من طراز سوخوي-24 تهبط في قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015. (afp_tickers)