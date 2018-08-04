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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 02:03 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:03

صورة من تسجيل فيديو بثه تنظيم الدولة الاسلامية في 31 تموز/يوليو 2018 يظهر فيه المنفذون الخمسة لهجوم اودى بحياة اربعة سياح في جنوب طاجيكستان

استخدمت طاجيكستان الجمعة للمرة الأولى عبارة "عمل ارهابي" في الاشارة الى مقتل أربعة سياح أجانب الأحد الماضي، لكنها أصرت على نفي تبني تنظيم الدولة الاسلامية للاعتداء.

وقال النائب العام للجمهورية السوفياتية السابقة في بيان ان "الهجوم الذي استهدف السياح الأجانب كان عملا ارهابيا"، موضحا أنه كان يهدف إلى "ايجاد مناخ من الخوف والذعر في المجتمع واضعاف السلطة الدولية لجمهورية طاجيكستان".

وكانت مجموعة مسلحة شنت الهجوم على سبعة سياح، الذي وصف أولا بأنه حادث سير. وقتل أربعة منهم هم ألاميركيان جاي أوستن ولورين جوغيغان والسويسري ماركوس هومل والهولندي رينيه فوكي. وجرح سويسري وهولندي آخران وخرج فرنسي سالما.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم في بيان باللغة العربية على موقعه الالكتروني الدعائي "اعماق" الاثنين.

ونشر التنظيم الثلاثاء تسجيل فيديو لخمسة رجال يشبهون الرجال الذين نشرت السلطات الطاجيكستانية صورهم، وهم يعبرون عن ولائهم لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقال النائب العام ان تسجيل الفيديو نشر "بهدف إزالة الشكوك التي تحيط بمنظمة ارهابية أخرى هي حزب النهضة الاسلامي الجهة الرئيسية التي تقف وراء هذا الهجوم".

وكان هذا الحزب الذي اتهمته الشرطة في تقرير بالوقوف وراء الهجوم، يقدم نفسه على أنه حزب ديني معتدل قبل حظره في 2015 السنة التي أطلقت خلالها طاجيكستان حملة قمع طويلة ضد المعارضة.

واكدت الشرطة أيضا ان مشتبها به أوقف واعتبر أحد مدبري الهجوم على السياح "تدرب" في ايران الذي تشهد علاقاتها بطاجيكستان توترا.

ونفى حزب النهضة الاسلامي وايران اي علاقة لهما بالهجوم.

وطاجيكستان بلد علماني يشكل المسلمون السنة معظم سكانه ويضع مكافحة التطرف الديني على رأس اولوياته. وتقدر السلطات باكثر من الف عدد الطاجيك الذين التحقوا بالجهاديين في سوريا والعراق.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب