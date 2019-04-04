هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 08:24 ص

صورة من الارشيف لطائرة بوينغ ماكس 8 في مصنع بوينغ في رينتون في واشنطن في 13 آذار/مارس 2018.

قالت وزيرة النقل الإثيوبية الخميس إن طاقم الطائرة التي تحطمت الشهر الماضي وقتل جميع ركابها وعددهم 157 شخصا نفذ الإجراءات التي توصي بها بوينغ لكنه لم يتمكن من استعادة السيطرة على الطائرة.

وقال الوزيرة داغماويت موغيس إن "الطاقم نفذ بشكل متكرر جميع الإجراءات الموصى بها من المجموعة المصنِّعة لكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة".

وجاءت تصريحاتها لدى الكشف عن نتائج التحقيق الأولي في الكارثة، مضيفةً أن التقرير يوصي "بمراجعة نظام التحكم بالطيران من جانب المصنِّع".

وأوضحت الوزيرة أن "على سلطات الطيران أن تثبت بأن مراجعة نظام التحكم بالطيران الخاص بالطائرة قد تمت معالجته بالقدر الكافي قبل شروع المصنّع بتشغيل الطائرة".

ولم تتحدّث موغيس على وجه الخصوص عن النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق (ام سي ايه إس) الذي يعتقد أنه مرتبط بالتحطم، لكنها ذكرت وجود "تكرار" لحركة "توجيه" الطائرة "إلى الأسفل".

وصمم نظام "ام سي ايه اس" بهدف تخفيض مقدمة الطائرة إذا رصد تباطؤا أو فقداناً في السرعة.

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