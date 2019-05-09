هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 03:40 م

افغان يتجمعون في 9 ايار/مايو 2019 في مكان اعتداء شنه مقاتلو حركة طالبان على منظمة غير حكومية اميركية في كابول.

أعلن متحدث باسم طالبان انتهاء جولة مفاوضات جديدة اجرتها الحركة مع الولايات المتحدة في الدوحة معتبرة انها كانت "إيجابية وبناّءة" رغم مهاجمة طالبان منظمة اميركية غير حكومية في كابول.

وقال المتحدث السياسي باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين إنه تم تحقيق "بعض التقدم" في جولة المحادثات السادسة وأن الطرفين قد يلتقيان مجددا لعقد جولة مباحثات أخرى.

وكتب شاهين على تويتر "عموما، هذه الجولة كانت إيجابية وبنّاءة. استمع كل من الطرفين الى الاخر باهتمام وصبر".

ولم تعلق السفارة الاميركية في كابول كما لم يعلق زلماي خليل زاد السفير الاميركي السابق في افغانستان والذي يقود الوفد الاميركي على المباحثات.

والأحد، قال شاهين لوكالة فرانس برس إنّ المحادثات التي تجري في الدوحة بين ممثّلين للولايات المتحدة وآخرين لطالبان، تصطدم بمسألة وضع روزنامة لانسحاب القوّات الأميركيّة من أفغانستان.

لكن قبل أن توافق واشنطن على اي انسحاب كجزء من اتفاق نهائي، فإنها تطلب من طالبان ضمانات أمنية ووقفا لإطلاق النار والتزامات أخرى بينها إجراء حوار "أفغاني داخلي" مع حكومة كابول وقادة أفغان آخرين.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي لا تشارك حكومته في المفاوضات مع طالبان، دعا في خطاب بعد اجتماع "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) بمشاركة آلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي طالبان إلى وقف لإطلاق النار في أول أيام شهر رمضان.

لكن المعارك والهجمات استمرت.

والاربعاء، شنّ متمردو طالبان هجوما على مقر منظمة "كاونتربارت انترناشونال" الاميركية غير الحكومية في كابول أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

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