هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 06:35 ص

تنطلق الأربعاء في قطر جولة جديدة من محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة، وفق ما أفاد متحدث باسم الحركة الأفغانية المتمردة، في إطار المساعي لإنهاء أطول حرب تنخرط فيها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن "الجولة السادسة من المحادثات بين الإمارة الإسلامية (طالبان) والولايات المتحدة ستنطلق في الدوحة اليوم".

ولم يصدر بعد أي تعليق عن السفارة الأميركية في كابول لكن وزارة الخارجية الأميركية أشارت في وقت سابق إلى أن مبعوثها الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيزور العاصمة القطرية هذا الشهر للقاء ممثلين عن طالبان.

وأجرى الطرفان اجتمعات متكررة لمناقشة إطار عمل من أجل التوصل في النهاية إلى اتفاق سلام تتعهد طالبان من خلاله بوقف استخدام أفغانستان كملاذ للإرهاب مقابل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

ولم تشمل أي من المحادثات حتى الآن الحكومة الأفغانية التي تعتبرها طالبان مجرد أداة في أيدي واشنطن.

ويعني ذلك أنه حتى ولو توصلت الولايات المتحدة وطالبان إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما ووضعتا جدولا لسحب القوات الأجنبية، فسيكون على المتمردين إبرام اتفاق ما مع السياسيين الأفغان وشيوخ القبائل قبل أي توقف دائم لإطلاق النار.

وزار خليل زاد موسكو الأسبوع الماضي حيث أعربت روسيا والصين عن دعمهما للخطة الأميركية للسلام وشددتا على ضرورة إجراء "حوار أفغاني داخلي" يشمل جميع الأطراف في أفغانسان.

امح-وات/لين

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