طرابلس ترغب في تعاون اكبر مع واشنطن
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القائمة بالاعمال الاميركية في ليبيا ستيفاني ويليامز وقائد القيادة الاميركية لافريقيا (افريكوم) الجنرال توماس والدوسر اثناء مؤتمر صحافي في طرابلس في 31 ايار/مايو 2018.(afp_tickers)
دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية الى تعاون اكبر مع الولايات المتحدة وذلك خلال لقاء الخميس بطرابلس مع قائد القيادة الاميركية لافريقيا ودبلوماسية اميركية.
وبحسب بيان فإن حكومة الوفاق الوطني "اشادت بدعم افريكوم للحرس الرئاسي وحرس السواحل واجهزة وزارة الداخلية" لكنها "دعت الى توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية"وذلك خلال لقاء في قاعدة بحرية في طرابلس.
واوضحت السفارة الاميركية في ليبيا التي مقرها في تونس، في بيان، ان الولايات المتحدة "زادت من المساعدة لليبيا لتحسين امن المطارات والحدود والحفاظ على النظام وادارة السجون وبناء القدرات الليبية في مجال ازالة الالغام".
وبحسب القائمة بالاعمال الاميركية في ليبيا ستيفاني وليامز فإن واشنطن انفقت 635 مليون دولار لدعم ليبيا بعد اطاحة نظام معمر القذافي.
وحول الوضع السياسي في ليبيا، قالت الدبلوماسية الاميركية إنه يتعين ان تنظم الانتخابات "باسرع ما يمكن"، مجددة دعم واشنطن للمبعوث الخاص للامم المتحدة لليبيا غسان سلامة.
وفي الجانب الامني اكد الجنرال توماس والدوسار استمرار "ملاحقة الارهابيين" في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.
واشاد رئيس الحكومة فايز السراج من جهته بالدعم العسكري الاميركي للقضاء على "مجموعات ارهابية ومتطرفة في اطار شراكة استراتيجية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب