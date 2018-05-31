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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 11:15 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:15

القائمة بالاعمال الاميركية في ليبيا ستيفاني ويليامز وقائد القيادة الاميركية لافريقيا (افريكوم) الجنرال توماس والدوسر اثناء مؤتمر صحافي في طرابلس في 31 ايار/مايو 2018. (afp_tickers)