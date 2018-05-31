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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 11:15 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:15

القائمة بالاعمال الاميركية في ليبيا ستيفاني ويليامز وقائد القيادة الاميركية لافريقيا (افريكوم) الجنرال توماس والدوسر اثناء مؤتمر صحافي في طرابلس في 31 ايار/مايو 2018.

دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الامم المتحدة، بعد اجتماع مع وفد اميركي في العاصمة طرابلس، الى "توسيع التعاون" مع الولايات المتحدة.

وعقد اللقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وفريقه، مع قائد القيادة العسكرية الاميركية لافريقيا (افريكوم) توماس وولدهاوسر والقائم بالاعمال الاميركية ستيفاني وليامز.

وقالت حكومة الوفاق في بيان وضعته على صفحتها على موقع فيسبوك انها "اشادت بدعم افريكوم للحرس الرئاسي وحرس السواحل واجهزة وزارة الداخلية" لكنها "دعت الى توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية"وذلك خلال لقاء في قاعدة بحرية في طرابلس.

وتشهد ليبيا اعمال عنف وحالة فوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الاطلسي وادت الى سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011.

وبين قتلى اعمال العنف هذه السفير الاميركي كريس ستيفنز وثلاثة اميركيين آخرين سقطوا في احراق القنصلية الاميركية في مدينة بنغازي (شرق) خلال هجوم في 2012.

وقالت القائم بالاعمال الاميركية ان واشنطن انفقت 635 مليون دولار لدعم ليبيا بعد اطاحة نظام معمر القذافي.

واضافت في بيان انه "خلال العام الماضي زادت الولايات المتحدة المساعدة الثنائية لليبيا لتحسين امن المطارات والحدود والحفاظ على النظام وادارة السجون وبناء القدرات الليبية في مجال ازالة الالغام".

ويأتي الاجتماع الثنائي الذي عقد في قاعدة بحرية في طرابلس بعد ايام على زيارة السراج الى باريس حيث أعلن الاطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.

وجاء ذلك في اعلان صدر في نهاية اجتماع دولي في باريس استضافه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعتبر اللقاء "خطوة رئيسية نحو المصالحة".

ورأت وليامز ان الدعم الاميركي وحده لن يحل مشاكل البلاد. وقالت ان "الحل الدائم الوحيد لليبيا هو تجاوز المأزق السياسي".

واضافت ان "الولايات المتحدة تعتقد ان الانتخابات يجب ان تجرى في اسرع وقت ممكن لكن يجب الاعداد لها بشكل جيد لتجنب مزيد من عدم الاستقرار". واكدت مجددا دعم واشنطن للمبعوث الخاص للامم المتحدة لليبيا غسان سلامة.

من جهته، اكد الجنرال توماس وولدهاوسر ان "مطاردة الارهابيين مستمرة" في ليبيا، كما ورد على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك.

وقال ان "عمليات مطاردة فلول الإرهاب مستمرة وإن قواته تقوم برصد ومتابعة تجمعاتهم واستهدافها بالتعاون والتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب