هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 06:39 ص

صورة من تسجيل فيديو نشر على صفحة المشير خليفة حفتر رجل الشرق الليبي القويعلى موقع فيسبوك في 03 نيسان/ابريل 2019

أعلن مصدر أمني أنه تم طرد قوات موالية للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ليل الخميس الجمعة من حاجز أمني يبعد 27 كلم غرب طرابلس، بعد ساعات من سيطرتها عليه.

وقال هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن قوات مناهضة لحفتر من مدينة الزاوية التي تبعد نحو عشرين كيلومترا إلى الغرب من حاجز كوبري 27، استعادت الموقع بعد "اشتباك قصير".

وكانت قوّات تابعة للمشير حفتر سيطرت مساء الخميس على حاجز كوبري 27 الذي يبعد 27 كيلومترا عن البوابة الغربية لطرابلس، في تطوّر أثار قلقاً دولياً ومخاوف من تدهور الأوضاع العسكريّة في البلد المنقسم.

وتتنازع سُلطتان منذ أعوام الحكم في ليبيا الغارقة في الفوضى: حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي يترأّسها فايز السّراج وشُكّلت نهاية 2015 في ضوء اتّفاقٍ رعته الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يُسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وكان المتحدّث باسم قوّات حفتر، اللواء أحمد المسماري، أعلن مساء الأربعاء الإعداد لهجوم هدفه "تطهير غرب" ليبيا "من الإرهابيّين والمرتزقة".

وعلى الأثر، أمر السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". وأعلنت فصائل من مدينة مصراتة (غرب) موالية لحكومة الوفاق، الخميس استعدادها لوقف "الزّحف المشؤوم" لقوّات حفتر.

في المقابل، قالت "قوّة حماية طرابلس" المؤلّفة من تحالف فصائل طرابلسيّة في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك إنّها أطلقت عمليّة لوقف تقدّم قوّات حفتر، من دون أن تُدلي بمزيد من التّفاصيل.

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