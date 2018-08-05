هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 04:04 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:04

رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار خلال حفل توقيع اتفاق تقاسم السلطة في الخرطوم في الخامس من اب/اغسطس 2018

وقعت الحكومة والمتمردون في جنوب السودان الاحد في الخرطوم اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة بهدف انهاء حرب اهلية اوقعت عشرات الاف القتلى وشردت الملايين في هذا البلد.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار وقعا في السودان المجاور الاتفاق الذي يعتزم بموجبه زعيم التمرد العودة الى حكومة الوحدة الوطنية كنائب اول للرئيس بين خمسة في هذا المنصب.

وكان مشار نائبا لكير حين اتهمه في 2013 بالتخطيط لانقلاب ضده ما اغرق جنوب السودان في حرب اهلية دامية.

ووقع الاتفاق الاحد في حضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظرائه الكيني والاوغندي وفي جيبوتي اضافة الى العديد من الدبلوماسيين الاجانب.

وسبق ان توافق كير ومشار على وقف دائم لاطلاق النار وسحب قواتهما من المدن. ووقع الجانبان في 25 تموز/يوليو اتفاقا "اوليا" حول تقاسم السلطة على ان تتواصل المفاوضات حتى توقيع اتفاق سلام نهائي.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري احمد بالانكليزية خلال توقيع الاتفاق ان الرئيس الكيني "اوهورو كينياتا قرر ان تتواصل المفاوضات (من اجل اتفاق سلام) في الخرطوم وليس في نيروبي".

وبعد توقيع اتفاق السلام، سيكون امام الاطراف ثلاثة اشهر لتشكيل حكومة انتقالية تحكم البلاد ل36 شهرا.

ونص الاتفاق الذي رعته الخرطوم على ان تتألف الحكومة الانتقالية من 35 وزيرا، عشرون من معسكر سلفا كير وتسعة من معسكر رياك مشار على ان يمثل بقية الوزراء المجموعات الاخرى.

وسيضم البرلمان 550 نائبا بينهم 332 من معسكر كير و128 من معسكر مشار.

واسفرت الحرب الاهلية في جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011 عن عشرات الاف القتلى وملايين النازحين.

ووقع اتفاق مماثل في 2015 لكنه انتهك بعد معارك دامية فر اثرها مشار من البلاد.

والاحد، رحب القائم بالاعمال الاميركي في السودان ستيفن كوتسيس بتوقيع الاتفاق وصرح للصحافيين بعد التوقيع "ندعم اي مبادرة تجلب السلام لجنوب السودان ونأمل بان تتواصل هذه العملية في شكل شامل".

وكانت واشنطن اظهرت في السابق شكوكا في امكان نجاح اي اتفاق.

واكد كير الجمعة ان جهود السلام "لن تنهار" لكنه شدد على التحديات التي يمثلها تشكيل حكومة انتقالية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب