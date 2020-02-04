هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 09:07 ص

مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر برلين في المانيا، 19 كانون الثاني/يناير 2020

وافق ممثلو طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا الثلاثاء.

وقال غسان سلامة للصحافيين "تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه".

ويشارك في المحادثات خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق الوطني المعترف بها وخمسة يمثلون "القوات المسلحة العربية الليبية" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال سلامة "بدأنا أمس المناقشات معهم ... سعيا لجعل الهدنة قابلة أكثر للصمود ومعرضة أقل للانتهاك من الطرفين".

ويدير هذه المحادثات سلامة الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.

وبدأت المحادثات الإثنين ومن المتوقع أن تتواصل الثلاثاء، بحسب سلامة.

وقال إن "هناك إرادة حقيقية لأن يجلس الطرفان سويا ويبدآ التفاوض".

وأضاف "حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة لكل من الطرفين لكني متأكد أن الوقت سيحين كي يجلس الطرفان سويا".

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