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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:29 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:29

نهر اونا شمال غرب بلدة بيهاتش البوسنية التي يتوقف فيها المهاجريون من آسيا وافريقيا قبل مواصلة طريقهم الى الحدود البوسنية-الكرواتية، في 11 ايار/مايو.

اصيب طفلان مهاجران في الثانية عشرة من العمر هما أفغاني وعراقي قدما من البوسنة بجروح خطيرة مساء الاربعاء عندما فتحت الشرطة الكرواتية النار على شاحنة كانت تقلهما ورفضت التوقف عند حاجز بحسب السلطات.

وفي أواسط أيار/مايو قتلت طفلة كردية في الثانية من العمر في ظروف مشابهة في بلجيكا عندما أطلقت الشرطة النار على شاحنة على متنها مهاجرون.

وقال الناطق اليس زودان لوكالة فرانس برس ان شاحنة صغيرة مسجلة في النمسا رفضت عند الساعة 22,00 (20,00 ت غ) التوقف عند نقطة تفتيش على بعد أقل من كيلومتر من المركز الحدودي بين البوسنة وكرواتيا.

واضاف المتحدث ان الشرطة فتحت النار عندها ليتبين لاحقا ان طفلين اصيبا بالرصاص من بين 29 مهاجرا غالبيتهم من افغانستان والعراق كانوا على متن الشاحنة بينهم نحو 15 طفلا.

وتابع انه تم نقل الطفلين اللذين "اصيبا بجروح بالغة" الى المستشفى في زادار (جنوب) وانهما الان "في حالة مستقرة" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة اصابتهما. وبحسب وسائل اعلام محلية فان حياتهما ليست في خطر.

- في البوسنة -

وتابع الناطق ان الشاحنة التي كانت آتية من البوسنة اجتازت بشكل غير شرعي الحدود وان "السائق اندفع نحو الشرطة" وحاول "اقتحام الحاجز مرتين".

وأعلن رئيس حكومة يمين الوسط اندري بلنكوفيتش فتح تحقيق معربا عن "اسفه" بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام كرواتية لكنه أكد تأييده للسلطات قائلا ان "الشرطة تحمي الحدود من المهاجرين غير الشرعيين".

وتابع بلنكوفيتش "اتوقع من الشرطة ان تواصل حماية الحدود من مهربي البشر وفي هذه الحالة القادمين من البوسنة والهرسك".

وبعد أن كانت صربيا المحطة الابرز للمهاجرين سعيا الى دخول الاتحاد الاوروبي، باتت البوسنة منذ بضعة أشهر تواجه تدفقا متزايدا للمهاجرين وغالبا من الشباب الذين يحاولون العثور على طريق بديلة كون التدابير الامنية أكبر على الحدود بين صربيا وكرواتيا. وغالبا ما يمكثون في مخيمات عشوائية في ظروف صعبة للغاية.

وتقول السلطات البوسنية ان نحو خمسة الاف من هؤلاء المهاجرين دخلوا البلاد منذ مطلع العام. وتشعر المنظمات الانسانية بالقلق ازاء التعامل مع هؤلاء المهاجرين الذي يعولون غالبا على دعم متطوعين ومنظمات غير انسانية وسكان محليين.

وغالبا ما تعرضت كرواتيا والمجر وبلغاريا، الدول الاولى في الاتحاد الاوروبي على طريق الهجرة عبر البلقان، للانتقاد بسبب التعامل غير الانساني للشرطيين مع المهاجرين.

- أكثر من 80 قتيلا في 2018 -

في تشرين الاول/اكتوبر 2017، اعتبرت بعثة منظمة اطباء بلا حدود في بلغراد التي تنسق عمل المنظمة في البلقان ان "العنف بحق الاطفال والشباب الذين يحاولون مغادرة صربيا يشكل حاليا أمرا ثابتا ويمارس غالبيته في هذه الحالات شرطيون على حدود الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي".

وسلك مئات آلاف الاشخاص طريق البلقان في العام 2015 قبل ان يقرر الاتحاد الاوروبي اغلاق حدوده امامهم في اذار/مارس 2016. لكن المئات لا يزالون يحاولون يوميا اجتياز الحدود بشكل سري في ظروف خطيرة في غالب الاحيان.

وبحسب تعداد لمنظمة أطباء بلا حدود على اساس معلومات أوردتها وسائل اعلام محلية، فان اكثر من 80 مهاجرا قضوا منذ مطلع العام "على طريق البلقان" بين تركيا وسلوفينيا.

وأوضح ستيفان مواسين من منظمة أطباء بلا حدود لوكالة فرانس برس ان هذه الوفيات كانت نتيجة الغرق او البرد أو حوادث السير أو أعمال عنف مختلفة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب