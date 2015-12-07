هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2015 07:27 م 07 ديسمبر 2015 - آخر تحديث - 19:27

شرطيان فرنسيان في شارع لا ديفانس في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

طلبت النيابة العامة في باريس الاثنين السجن 18 عاما للمتهم الرئيسي في قضية شبكة تعمل على تجنيد جهاديين من فرنسا للقتال في سوريا، وشدد النائب العام على "الخطورة القصوى" التي يمثلها المتهم سليم بن غالم الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف.

كما طلبت النيابة العامة ايضا السجن ما بين ست وعشر سنوات لستة متهمين اخرين في اطار هذه المحاكمة التي تاتي بعد اسابيع على اعتداءات دامية ضربت قلب باريس تبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليتها واودت بحياة 130 شخصا.

وشدد النائب العام ارنو فوجير على "الخطورة القصوى" التي يمثلها بن غالم الفرنسي البالغ الخامسة والثلاثين من العمر ويرجح ان يكون في سوريا. ووصفه بانه يملك "مواصفات" منفذي اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في باريس.

ويقيم بن غالم في سوريا منذ العام 2013، واوضح النائب العام انه "مقاتل في تنظيم الدولة الاسلامية وسبق ان هدد فرنسا بشكل واضح" في شريط فيديو دعائي تم بثه في شباط/فبراير الماضي وعبر فيه عن غبطته بعد اعتداءات باريس الاولى التي وقعت في كانون الثاني/يناير الماضي واسفرت عن مقتل 17 شخصا. ودعا في هذا الشريط "اخوانه" الى القيام باعمال مماثلة.

وسبق ان حكم على بن غالم بالسجن 11 عاما بتهمة محاولة القتل ويمكن ان يحكم عليه اليوم بالسجن عشرين عاما.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب